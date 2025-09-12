Daugiau apie TWIN

TWIN Kainos informacija

TWIN Oficiali svetainė

TWIN Tokenomika

TWIN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Twin Protocol logotipas

Twin Protocol kaina (TWIN)

Neįtraukta į sąrašą

1 TWIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00147803
$0.00147803$0.00147803
-0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Twin Protocol (TWIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:28:53(UTC+8)

Twin Protocol (TWIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00144928
$ 0.00144928$ 0.00144928
24 val. žemiausia
$ 0.00149233
$ 0.00149233$ 0.00149233
24 val. aukščiausia

$ 0.00144928
$ 0.00144928$ 0.00144928

$ 0.00149233
$ 0.00149233$ 0.00149233

$ 0.099439
$ 0.099439$ 0.099439

$ 0.00144928
$ 0.00144928$ 0.00144928

-0.16%

-0.71%

-7.31%

-7.31%

Twin Protocol (TWIN) realiojo laiko kaina yra $0.00148171. Per pastarąsias 24 valandas TWIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00144928 iki aukščiausios $ 0.00149233 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TWIN kaina yra $ 0.099439, o žemiausia – $ 0.00144928.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TWIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Twin Protocol (TWIN) rinkos informacija

$ 390.24K
$ 390.24K$ 390.24K

--
----

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

262.95M
262.95M 262.95M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Twin Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 390.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TWIN apyvartoje yra 262.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.48M

Twin Protocol (TWIN) kainos istorija USD

Šiandienos Twin Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Twin Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006111902.
Twin Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001967876.
Twin Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002121373260834325.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.71%
30 dienų$ -0.0006111902-41.24%
60 dienų$ -0.0001967876-13.28%
90 dienų$ -0.002121373260834325-58.87%

Kas yra Twin Protocol (TWIN)

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Twin Protocol (TWIN) išteklius

Oficiali svetainė

Twin Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Twin Protocol (TWIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Twin Protocol (TWIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Twin Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Twin Protocol kainos prognozę dabar!

TWIN į vietos valiutas

Twin Protocol (TWIN) Tokenomika

Supratimas apie Twin Protocol (TWIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TWINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Twin Protocol (TWIN)

Kiek Twin Protocol(TWIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TWIN kaina USD valiuta yra 0.00148171USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TWIN į USD kaina?
Dabartinė TWIN kaina USD valiuta yra $ 0.00148171. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Twin Protocol rinkos kapitalizacija?
TWIN rinkos kapitalizacija yra $ 390.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TWIN apyvartoje?
TWIN apyvartoje yra 262.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TWIN kaina?
TWIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.099439USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TWIN kaina?
TWIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00144928USD.
Kokia yra TWIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TWIN yra --USD.
Ar TWIN kaina šiais metais kils?
TWIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TWIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:28:53(UTC+8)

Twin Protocol (TWIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.