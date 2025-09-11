Daugiau apie TREB

TREB Kainos informacija

TREB Baltoji knyga

TREB Oficiali svetainė

TREB Tokenomika

TREB Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Treble logotipas

Treble kaina (TREB)

Neįtraukta į sąrašą

1 TREB į USD – tiesioginė kaina:

$0.171433
$0.171433$0.171433
+28.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Treble (TREB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:58:33(UTC+8)

Treble (TREB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.132945
$ 0.132945$ 0.132945
24 val. žemiausia
$ 0.174694
$ 0.174694$ 0.174694
24 val. aukščiausia

$ 0.132945
$ 0.132945$ 0.132945

$ 0.174694
$ 0.174694$ 0.174694

$ 0.814964
$ 0.814964$ 0.814964

$ 0.117871
$ 0.117871$ 0.117871

-0.11%

+28.28%

-2.82%

-2.82%

Treble (TREB) realiojo laiko kaina yra $0.171433. Per pastarąsias 24 valandas TREB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.132945 iki aukščiausios $ 0.174694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TREB kaina yra $ 0.814964, o žemiausia – $ 0.117871.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TREB per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +28.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Treble (TREB) rinkos informacija

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

7.78M
7.78M 7.78M

42,210,341.36625621
42,210,341.36625621 42,210,341.36625621

Dabartinė Treble rinkos kapitalizacija yra $ 1.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TREB apyvartoje yra 7.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 42210341.36625621. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.25M

Treble (TREB) kainos istorija USD

Šiandienos Treble kainos pokytis į USD: $ +0.03779551.
Treble 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0511306808.
Treble 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0800816858.
Treble 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.03779551+28.28%
30 dienų$ -0.0511306808-29.82%
60 dienų$ -0.0800816858-46.71%
90 dienų$ 0--

Kas yra Treble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Treble (TREB) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Treble kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Treble (TREB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Treble (TREB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Treble prognozes.

Peržiūrėkite Treble kainos prognozę dabar!

TREB į vietos valiutas

Treble (TREB) Tokenomika

Supratimas apie Treble (TREB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TREBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Treble (TREB)

Kiek Treble(TREB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TREB kaina USD valiuta yra 0.171433USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TREB į USD kaina?
Dabartinė TREB kaina USD valiuta yra $ 0.171433. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Treble rinkos kapitalizacija?
TREB rinkos kapitalizacija yra $ 1.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TREB apyvartoje?
TREB apyvartoje yra 7.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TREB kaina?
TREB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.814964USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TREB kaina?
TREB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.117871USD.
Kokia yra TREB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TREB yra --USD.
Ar TREB kaina šiais metais kils?
TREB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TREB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:58:33(UTC+8)

Treble (TREB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.