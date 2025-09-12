Daugiau apie SMOL

SMOL Kainos informacija

SMOL Oficiali svetainė

SMOL Tokenomika

SMOL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Tiny Fren logotipas

Tiny Fren kaina (SMOL)

Neįtraukta į sąrašą

1 SMOL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Tiny Fren (SMOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:44:55(UTC+8)

Tiny Fren (SMOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016
24 val. žemiausia
$ 0.00000167
$ 0.00000167$ 0.00000167
24 val. aukščiausia

$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016

$ 0.00000167
$ 0.00000167$ 0.00000167

$ 0.00003793
$ 0.00003793$ 0.00003793

$ 0.00000118
$ 0.00000118$ 0.00000118

+2.37%

+1.09%

+2.62%

+2.62%

Tiny Fren (SMOL) realiojo laiko kaina yra $0.00000163. Per pastarąsias 24 valandas SMOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000016 iki aukščiausios $ 0.00000167 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMOL kaina yra $ 0.00003793, o žemiausia – $ 0.00000118.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMOL per pastarąją valandą pasikeitė +2.37%, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tiny Fren (SMOL) rinkos informacija

$ 163.40K
$ 163.40K$ 163.40K

--
----

$ 163.40K
$ 163.40K$ 163.40K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Dabartinė Tiny Fren rinkos kapitalizacija yra $ 163.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SMOL apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 163.40K

Tiny Fren (SMOL) kainos istorija USD

Šiandienos Tiny Fren kainos pokytis į USD: $ 0.
Tiny Fren 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000004969.
Tiny Fren 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000002620.
Tiny Fren 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000000234968304904763.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.09%
30 dienų$ -0.0000004969-30.48%
60 dienų$ +0.0000002620+16.08%
90 dienų$ +0.0000000234968304904763+1.46%

Kas yra Tiny Fren (SMOL)

TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Tiny Fren (SMOL) išteklius

Oficiali svetainė

Tiny Fren kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tiny Fren (SMOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tiny Fren (SMOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tiny Fren prognozes.

Peržiūrėkite Tiny Fren kainos prognozę dabar!

SMOL į vietos valiutas

Tiny Fren (SMOL) Tokenomika

Supratimas apie Tiny Fren (SMOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tiny Fren (SMOL)

Kiek Tiny Fren(SMOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SMOL kaina USD valiuta yra 0.00000163USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SMOL į USD kaina?
Dabartinė SMOL kaina USD valiuta yra $ 0.00000163. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tiny Fren rinkos kapitalizacija?
SMOL rinkos kapitalizacija yra $ 163.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SMOL apyvartoje?
SMOL apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SMOL kaina?
SMOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00003793USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SMOL kaina?
SMOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000118USD.
Kokia yra SMOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SMOL yra --USD.
Ar SMOL kaina šiais metais kils?
SMOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SMOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:44:55(UTC+8)

Tiny Fren (SMOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.