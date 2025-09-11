Daugiau apie TDC

TDC Kainos informacija

TDC Baltoji knyga

TDC Oficiali svetainė

TDC Tokenomika

TDC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Tidecoin logotipas

Tidecoin kaina (TDC)

Neįtraukta į sąrašą

1 TDC į USD – tiesioginė kaina:

$0.100107
$0.100107$0.100107
+7.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Tidecoin (TDC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:57:20(UTC+8)

Tidecoin (TDC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.092267
$ 0.092267$ 0.092267
24 val. žemiausia
$ 0.102895
$ 0.102895$ 0.102895
24 val. aukščiausia

$ 0.092267
$ 0.092267$ 0.092267

$ 0.102895
$ 0.102895$ 0.102895

$ 0.778444
$ 0.778444$ 0.778444

$ 0.04441292
$ 0.04441292$ 0.04441292

-0.60%

+7.36%

-8.54%

-8.54%

Tidecoin (TDC) realiojo laiko kaina yra $0.100107. Per pastarąsias 24 valandas TDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.092267 iki aukščiausios $ 0.102895 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TDC kaina yra $ 0.778444, o žemiausia – $ 0.04441292.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TDC per pastarąją valandą pasikeitė -0.60%, per 24 valandas – +7.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tidecoin (TDC) rinkos informacija

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

18.63M
18.63M 18.63M

18,627,102.04484657
18,627,102.04484657 18,627,102.04484657

Dabartinė Tidecoin rinkos kapitalizacija yra $ 1.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TDC apyvartoje yra 18.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 18627102.04484657. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.87M

Tidecoin (TDC) kainos istorija USD

Šiandienos Tidecoin kainos pokytis į USD: $ +0.00686384.
Tidecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0327048067.
Tidecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0069405884.
Tidecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00686384+7.36%
30 dienų$ -0.0327048067-32.66%
60 dienų$ +0.0069405884+6.93%
90 dienų$ 0--

Kas yra Tidecoin (TDC)

Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Tidecoin (TDC) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Tidecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tidecoin (TDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tidecoin (TDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tidecoin prognozes.

Peržiūrėkite Tidecoin kainos prognozę dabar!

TDC į vietos valiutas

Tidecoin (TDC) Tokenomika

Supratimas apie Tidecoin (TDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tidecoin (TDC)

Kiek Tidecoin(TDC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TDC kaina USD valiuta yra 0.100107USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TDC į USD kaina?
Dabartinė TDC kaina USD valiuta yra $ 0.100107. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tidecoin rinkos kapitalizacija?
TDC rinkos kapitalizacija yra $ 1.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TDC apyvartoje?
TDC apyvartoje yra 18.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TDC kaina?
TDC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.778444USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TDC kaina?
TDC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04441292USD.
Kokia yra TDC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TDC yra --USD.
Ar TDC kaina šiais metais kils?
TDC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TDC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:57:20(UTC+8)

Tidecoin (TDC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.