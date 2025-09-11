ThunderCore kaina (TT)
ThunderCore (TT) realiojo laiko kaina yra $0.0025703. Per pastarąsias 24 valandas TT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00255959 iki aukščiausios $ 0.00259843 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TT kaina yra $ 0.052424, o žemiausia – $ 0.00236452.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TT per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – -1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ThunderCore rinkos kapitalizacija yra $ 32.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TT apyvartoje yra 12.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 12624282263.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.46M
Šiandienos ThunderCore kainos pokytis į USD: $ 0.
ThunderCore 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002457384.
ThunderCore 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003613754.
ThunderCore 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001822588308248356.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.08%
|30 dienų
|$ -0.0002457384
|-9.56%
|60 dienų
|$ -0.0003613754
|-14.05%
|90 dienų
|$ -0.0001822588308248356
|-6.62%
ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network.
