Threshold USD logotipas

Threshold USD kaina (THUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 THUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.999365
$0.999365$0.999365
0.00%1D
mexc
USD
Threshold USD (THUSD) kainos grafikas realiu laiku
Threshold USD (THUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.904712
$ 0.904712$ 0.904712

--

--

+0.09%

+0.09%

Threshold USD (THUSD) realiojo laiko kaina yra $0.999365. Per pastarąsias 24 valandas THUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THUSD kaina yra $ 1.022, o žemiausia – $ 0.904712.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THUSD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Threshold USD (THUSD) rinkos informacija

$ 884.54K
$ 884.54K$ 884.54K

--
----

$ 200.79M
$ 200.79M$ 200.79M

885.10K
885.10K 885.10K

200,916,670.7194214
200,916,670.7194214 200,916,670.7194214

Dabartinė Threshold USD rinkos kapitalizacija yra $ 884.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. THUSD apyvartoje yra 885.10K vienetų, o bendras kiekis siekia 200916670.7194214. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 200.79M

Threshold USD (THUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Threshold USD kainos pokytis į USD: $ 0.
Threshold USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003665670.
Threshold USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0041023933.
Threshold USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.026547335506387.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0003665670-0.03%
60 dienų$ +0.0041023933+0.41%
90 dienų$ +0.026547335506387+2.73%

Kas yra Threshold USD (THUSD)

An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Threshold USD (THUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Threshold USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Threshold USD (THUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Threshold USD (THUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Threshold USD prognozes.

Peržiūrėkite Threshold USD kainos prognozę dabar!

THUSD į vietos valiutas

Threshold USD (THUSD) Tokenomika

Supratimas apie Threshold USD (THUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Threshold USD (THUSD)

Kiek Threshold USD(THUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė THUSD kaina USD valiuta yra 0.999365USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė THUSD į USD kaina?
Dabartinė THUSD kaina USD valiuta yra $ 0.999365. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Threshold USD rinkos kapitalizacija?
THUSD rinkos kapitalizacija yra $ 884.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra THUSD apyvartoje?
THUSD apyvartoje yra 885.10KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) THUSD kaina?
THUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.022USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) THUSD kaina?
THUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.904712USD.
Kokia yra THUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis THUSD yra --USD.
Ar THUSD kaina šiais metais kils?
THUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite THUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.