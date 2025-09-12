Daugiau apie $THREE

THREE logotipas

THREE kaina ($THREE)

Neįtraukta į sąrašą

1 $THREE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00257093
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
THREE ($THREE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:26:10(UTC+8)

THREE ($THREE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00255138
24 val. žemiausia
$ 0.00261198
24 val. aukščiausia

$ 0.00255138
$ 0.00261198
$ 0.439654
$ 0.00125
-0.34%

-0.05%

-3.03%

-3.03%

THREE ($THREE) realiojo laiko kaina yra $0.00257093. Per pastarąsias 24 valandas $THREE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00255138 iki aukščiausios $ 0.00261198 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $THREE kaina yra $ 0.439654, o žemiausia – $ 0.00125.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $THREE per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – -0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

THREE ($THREE) rinkos informacija

$ 257.69K
--
$ 257.69K
100.00M
100,000,000.0
Dabartinė THREE rinkos kapitalizacija yra $ 257.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $THREE apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 257.69K

THREE ($THREE) kainos istorija USD

Šiandienos THREE kainos pokytis į USD: $ 0.
THREE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005008840.
THREE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009863316.
THREE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0030757955688118926.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.05%
30 dienų$ -0.0005008840-19.48%
60 dienų$ -0.0009863316-38.36%
90 dienų$ -0.0030757955688118926-54.47%

Kas yra THREE ($THREE)

Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce.

THREE ($THREE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

THREE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos THREE ($THREE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THREE ($THREE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THREE prognozes.

Peržiūrėkite THREE kainos prognozę dabar!

$THREE į vietos valiutas

THREE ($THREE) Tokenomika

Supratimas apie THREE ($THREE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $THREEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie THREE ($THREE)

Kiek THREE($THREE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $THREE kaina USD valiuta yra 0.00257093USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $THREE į USD kaina?
Dabartinė $THREE kaina USD valiuta yra $ 0.00257093. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra THREE rinkos kapitalizacija?
$THREE rinkos kapitalizacija yra $ 257.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $THREE apyvartoje?
$THREE apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $THREE kaina?
$THREE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.439654USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $THREE kaina?
$THREE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00125USD.
Kokia yra $THREE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $THREE yra --USD.
Ar $THREE kaina šiais metais kils?
$THREE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $THREE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:26:10(UTC+8)

THREE ($THREE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.