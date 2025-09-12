this will cook kaina (WOMEN)
this will cook (WOMEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WOMEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOMEN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOMEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė this will cook rinkos kapitalizacija yra $ 19.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WOMEN apyvartoje yra 998.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 998658035.829734. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.92K
Šiandienos this will cook kainos pokytis į USD: $ 0.
this will cook 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
this will cook 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
this will cook 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.59%
|30 dienų
|$ 0
|+26.57%
|60 dienų
|$ 0
|+45.07%
|90 dienų
|$ 0
|--
This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK.
