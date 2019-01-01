this will cook (WOMEN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiethis will cook (WOMEN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

this will cook (WOMEN) Informacija

This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK.

Oficiali svetainė:
http://womenwillcook.me/

this will cook (WOMEN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius this will cook (WOMEN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 21.24K
$ 21.24K
Bendra pasiūla:
$ 998.66M
$ 998.66M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 998.66M
$ 998.66M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 21.24K
$ 21.24K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

this will cook (WOMEN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti this will cook (WOMEN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WOMEN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WOMEN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WOMEN tokenomiką, galite peržiūrėti WOMEN tokeno kainą realiuoju laiku!

WOMEN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WOMEN? Mūsų WOMEN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.