Daugiau apie PRIDE

PRIDE Kainos informacija

PRIDE Baltoji knyga

PRIDE Oficiali svetainė

PRIDE Tokenomika

PRIDE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

The Pride logotipas

The Pride kaina (PRIDE)

Neįtraukta į sąrašą

1 PRIDE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
The Pride (PRIDE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:37:47(UTC+8)

The Pride (PRIDE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00033444
$ 0.00033444$ 0.00033444

$ 0.00001288
$ 0.00001288$ 0.00001288

--

--

-7.83%

-7.83%

The Pride (PRIDE) realiojo laiko kaina yra $0.00002398. Per pastarąsias 24 valandas PRIDE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRIDE kaina yra $ 0.00033444, o žemiausia – $ 0.00001288.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRIDE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -7.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Pride (PRIDE) rinkos informacija

$ 22.30K
$ 22.30K$ 22.30K

--
----

$ 22.30K
$ 22.30K$ 22.30K

930.00M
930.00M 930.00M

929,996,666.6666666
929,996,666.6666666 929,996,666.6666666

Dabartinė The Pride rinkos kapitalizacija yra $ 22.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRIDE apyvartoje yra 930.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 929996666.6666666. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.30K

The Pride (PRIDE) kainos istorija USD

Šiandienos The Pride kainos pokytis į USD: $ 0.
The Pride 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000015462.
The Pride 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000041791.
The Pride 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00001213788759748896.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000015462-6.44%
60 dienų$ -0.0000041791-17.42%
90 dienų$ -0.00001213788759748896-33.60%

Kas yra The Pride (PRIDE)

At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

The Pride (PRIDE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

The Pride kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Pride (PRIDE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Pride (PRIDE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Pride prognozes.

Peržiūrėkite The Pride kainos prognozę dabar!

PRIDE į vietos valiutas

The Pride (PRIDE) Tokenomika

Supratimas apie The Pride (PRIDE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRIDEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Pride (PRIDE)

Kiek The Pride(PRIDE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRIDE kaina USD valiuta yra 0.00002398USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRIDE į USD kaina?
Dabartinė PRIDE kaina USD valiuta yra $ 0.00002398. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Pride rinkos kapitalizacija?
PRIDE rinkos kapitalizacija yra $ 22.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRIDE apyvartoje?
PRIDE apyvartoje yra 930.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRIDE kaina?
PRIDE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00033444USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRIDE kaina?
PRIDE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001288USD.
Kokia yra PRIDE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRIDE yra --USD.
Ar PRIDE kaina šiais metais kils?
PRIDE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRIDE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:37:47(UTC+8)

The Pride (PRIDE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.