The Pride (PRIDE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieThe Pride (PRIDE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

The Pride (PRIDE) Informacija

At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.

Oficiali svetainė:
https://www.thepride.fun
Baltoji knyga:
https://thepride.cloud/wp-content/uploads/2025/04/pride_whitepaper.pdf

The Pride (PRIDE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius The Pride (PRIDE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 21.73K
$ 21.73K
Bendra pasiūla:
$ 930.00M
$ 930.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 930.00M
$ 930.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 21.73K
$ 21.73K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00033444
$ 0.00033444
Visų laikų minimumas:
$ 0.00001288
$ 0.00001288
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

The Pride (PRIDE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti The Pride (PRIDE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PRIDE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PRIDE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PRIDE tokenomiką, galite peržiūrėti PRIDE tokeno kainą realiuoju laiku!

PRIDE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PRIDE? Mūsų PRIDE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

