TERA (TERA) kainos grafikas realiu laiku
TERA (TERA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02827364
$ 0.02827364$ 0.02827364

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

TERA (TERA) realiojo laiko kaina yra $0.01991732. Per pastarąsias 24 valandas TERA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TERA kaina yra $ 0.02827364, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TERA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TERA (TERA) rinkos informacija

$ 15.03M
$ 15.03M$ 15.03M

--
----

$ 19.92M
$ 19.92M$ 19.92M

754.50M
754.50M 754.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė TERA rinkos kapitalizacija yra $ 15.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TERA apyvartoje yra 754.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.92M

TERA (TERA) kainos istorija USD

Šiandienos TERA kainos pokytis į USD: $ 0.
TERA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
TERA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
TERA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0.00000000000.00%
60 dienų$ 0.00000000000.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra TERA (TERA)

Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain.

TERA (TERA) išteklius

Oficiali svetainė

TERA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TERA (TERA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TERA (TERA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TERA prognozes.

Peržiūrėkite TERA kainos prognozę dabar!

TERA į vietos valiutas

TERA (TERA) Tokenomika

Supratimas apie TERA (TERA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TERAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TERA (TERA)

Kiek TERA(TERA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TERA kaina USD valiuta yra 0.01991732USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TERA į USD kaina?
Dabartinė TERA kaina USD valiuta yra $ 0.01991732. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TERA rinkos kapitalizacija?
TERA rinkos kapitalizacija yra $ 15.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TERA apyvartoje?
TERA apyvartoje yra 754.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TERA kaina?
TERA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02827364USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TERA kaina?
TERA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TERA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TERA yra --USD.
Ar TERA kaina šiais metais kils?
TERA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TERA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.