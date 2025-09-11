Daugiau apie TONIC

TONIC Kainos informacija

TONIC Oficiali svetainė

TONIC Tokenomika

TONIC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Tectonic logotipas

Tectonic kaina (TONIC)

Neįtraukta į sąrašą

1 TONIC į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-2.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Tectonic (TONIC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:41:29(UTC+8)

Tectonic (TONIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-2.68%

-5.10%

-5.10%

Tectonic (TONIC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TONIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TONIC kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TONIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -2.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tectonic (TONIC) rinkos informacija

$ 11.77M
$ 11.77M$ 11.77M

--
----

$ 22.17M
$ 22.17M$ 22.17M

265.55T
265.55T 265.55T

500,000,000,000,000.0
500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Dabartinė Tectonic rinkos kapitalizacija yra $ 11.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TONIC apyvartoje yra 265.55T vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.17M

Tectonic (TONIC) kainos istorija USD

Šiandienos Tectonic kainos pokytis į USD: $ 0.
Tectonic 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Tectonic 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Tectonic 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.68%
30 dienų$ 0+34.09%
60 dienų$ 0+64.94%
90 dienų$ 0--

Kas yra Tectonic (TONIC)

Tectonic is a decentralised non-custodial algorithmic-based money market protocol that allows users to participate as liquidity suppliers or borrowers. Suppliers provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers are able to borrow liquidity in an over-collateralized fashion.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Tectonic (TONIC) išteklius

Oficiali svetainė

Tectonic kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tectonic (TONIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tectonic (TONIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tectonic prognozes.

Peržiūrėkite Tectonic kainos prognozę dabar!

TONIC į vietos valiutas

Tectonic (TONIC) Tokenomika

Supratimas apie Tectonic (TONIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TONICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tectonic (TONIC)

Kiek Tectonic(TONIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TONIC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TONIC į USD kaina?
Dabartinė TONIC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tectonic rinkos kapitalizacija?
TONIC rinkos kapitalizacija yra $ 11.77MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TONIC apyvartoje?
TONIC apyvartoje yra 265.55TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TONIC kaina?
TONIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TONIC kaina?
TONIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TONIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TONIC yra --USD.
Ar TONIC kaina šiais metais kils?
TONIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TONIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:41:29(UTC+8)

Tectonic (TONIC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.