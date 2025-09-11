tBTC kaina (TBTC)
tBTC (TBTC) realiojo laiko kaina yra $113,910. Per pastarąsias 24 valandas TBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 112,743 iki aukščiausios $ 114,293 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TBTC kaina yra $ 123,844, o žemiausia – $ 10,104.3.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė tBTC rinkos kapitalizacija yra $ 677.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TBTC apyvartoje yra 5.96K vienetų, o bendras kiekis siekia 5960.56184127. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 677.89M
Šiandienos tBTC kainos pokytis į USD: $ +585.82.
tBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,153.9217970000.
tBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,758.4718410000.
tBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +9,388.58093321044.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +585.82
|+0.52%
|30 dienų
|$ -4,153.9217970000
|-3.64%
|60 dienų
|$ -3,758.4718410000
|-3.29%
|90 dienų
|$ +9,388.58093321044
|+8.98%
What is tBTC? tBTC allows you to unlock your Bitcoin’s value to borrow and lend, mint stablecoins, provide liquidity, and much more. tBTC is a decentralized wrapped Bitcoin that is 1:1 backed by main-net BTC. Existing solutions bringing Bitcoin to Ethereum require you to send your Bitcoin to an intermediary, who then issues you an Ethereum token representing your original asset. This centralized model requires you to trust a third party and is prone to censorship, sacrificing Bitcoin's promise of secure, permissionless decentralization. How does tBTC solve this issue? Instead of centralized intermediaries, tBTC uses a randomly selected group of operators running nodes on the Threshold Network to secure deposited Bitcoin through threshold cryptography. That means tBTC requires a threshold majority agreement before operators perform any action with your Bitcoin. By rotating the selection of operators weekly, tBTC protects against any individual or group of operators colluding to fraudulently seize the underlying deposits. By relying on an honest-majority-assumption, we can calculate the likelihood any wallet comprised of a quorum of dishonest operators. An insurance backstop (the coverage pools), serves as an emergency fallback in the event a wallet is compromised. What is Threshold Network? Threshold.network stems from the merger of NuCypher and Keep networks into a single decentralized network — it delivers a suite of threshold cryptography services for web3 applications through a decentralized network of staking nodes. The whole community is governed by a DAO. Flagship services of Threshold Network include Threshold Access Control (TACo) – which enables end-to-end encrypted data sharing and communication without the need to trust a centralized authority, tBTC v2 - the only decentralized and permissionless Bitcoin-to-Ethereum asset bridge and thUSD - an overcollateralized and decentralized USD stablecoin that uses both ETH and tBTC as collateral.
