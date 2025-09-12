Daugiau apie TALIS

Talis Protocol kaina (TALIS)

1 TALIS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00196738
$0.00196738$0.00196738
-2.00%1D
Talis Protocol (TALIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:09:24(UTC+8)

Talis Protocol (TALIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00194357
$ 0.00194357$ 0.00194357
24 val. žemiausia
$ 0.00206043
$ 0.00206043$ 0.00206043
24 val. aukščiausia

$ 0.00194357
$ 0.00194357$ 0.00194357

$ 0.00206043
$ 0.00206043$ 0.00206043

$ 0.500599
$ 0.500599$ 0.500599

$ 0.00131387
$ 0.00131387$ 0.00131387

-3.55%

-2.04%

+6.92%

+6.92%

Talis Protocol (TALIS) realiojo laiko kaina yra $0.00196738. Per pastarąsias 24 valandas TALIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00194357 iki aukščiausios $ 0.00206043 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TALIS kaina yra $ 0.500599, o žemiausia – $ 0.00131387.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TALIS per pastarąją valandą pasikeitė -3.55%, per 24 valandas – -2.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Talis Protocol (TALIS) rinkos informacija

$ 773.33K
$ 773.33K$ 773.33K

--
----

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

393.08M
393.08M 393.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Talis Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 773.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TALIS apyvartoje yra 393.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.97M

Talis Protocol (TALIS) kainos istorija USD

Šiandienos Talis Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Talis Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000488813.
Talis Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000817953.
Talis Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001633115982960695.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.04%
30 dienų$ +0.0000488813+2.48%
60 dienų$ -0.0000817953-4.15%
90 dienų$ -0.0001633115982960695-7.66%

Kas yra Talis Protocol (TALIS)

governance token as well as part of the mechanism of fees collection.

Talis Protocol (TALIS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Talis Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Talis Protocol (TALIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Talis Protocol (TALIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Talis Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Talis Protocol kainos prognozę dabar!

TALIS į vietos valiutas

Talis Protocol (TALIS) Tokenomika

Supratimas apie Talis Protocol (TALIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TALISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Talis Protocol (TALIS)

Kiek Talis Protocol(TALIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TALIS kaina USD valiuta yra 0.00196738USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TALIS į USD kaina?
Dabartinė TALIS kaina USD valiuta yra $ 0.00196738. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Talis Protocol rinkos kapitalizacija?
TALIS rinkos kapitalizacija yra $ 773.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TALIS apyvartoje?
TALIS apyvartoje yra 393.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TALIS kaina?
TALIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.500599USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TALIS kaina?
TALIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00131387USD.
Kokia yra TALIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TALIS yra --USD.
Ar TALIS kaina šiais metais kils?
TALIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TALIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:09:24(UTC+8)

