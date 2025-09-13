Talis Protocol (TALIS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Talis Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TALIS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Talis Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Talis Protocol kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:05:37(UTC+8)

Talis Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Talis Protocol (TALIS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Talis Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001981 prekybos kainą 2025 m.

Talis Protocol (TALIS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Talis Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002080 prekybos kainą 2026 m.

Talis Protocol (TALIS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TALIS ateities kaina yra $ 0.002184 su 10.25% augimo norma.

Talis Protocol (TALIS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TALIS ateities kaina yra $ 0.002293 su 15.76% augimo norma.

Talis Protocol (TALIS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TALIS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002408, o augimo norma – 21.55%.

Talis Protocol (TALIS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TALIS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002528, o augimo norma – 27.63%.

Talis Protocol (TALIS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Talis Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004119 prekybos kainą.

Talis Protocol (TALIS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Talis Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006709 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001981
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002080
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002184
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002293
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002408
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002528
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002655
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002788
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002927
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003073
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003227
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003388
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003558
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003736
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003923
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004119
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Talis Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001981
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001981
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001983
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001989
    0.41%
Talis Protocol (TALIS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma TALIS kaina yra $0.001981. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Talis Protocol (TALIS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė TALIS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001981. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Talis Protocol (TALIS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TALIS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001983. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Talis Protocol (TALIS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TALIS kaina yra $0.001989. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Talis Protocol kainų statistika

--
----

--

$ 778.85K
$ 778.85K$ 778.85K

393.08M
393.08M 393.08M

--
----

--

Naujausia TALIS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TALIS turi 393.08M apyvartą ir $ 778.85K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Talis Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Talis Protocol, dabartinė Talis Protocol kaina yra 0.001981USD. Apyvartinė Talis Protocol (TALIS) pasiūla yra 393.08M TALIS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $778,849.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.87%
    $ 0
    $ 0.002108
    $ 0.001964
  • 7 dienos
    7.69%
    $ 0.000152
    $ 0.002104
    $ 0.001810
  • 30 dienų
    3.21%
    $ 0.000063
    $ 0.002104
    $ 0.001810
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Talis Protocol kaina pasikeitė $0, atspindinti -2.87% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Talis Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.002104 ir žemiausia $0.001810. Kainos pokytis buvo 7.69%. Ši naujausia tendencija parodo TALIS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Talis Protocol įvyko 3.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000063 vertę. Tai rodo, kad TALIS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Talis Protocol (TALIS) kainų prognozės modulis?

Talis Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TALIS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Talis Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TALIS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Talis Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TALIS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TALIS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Talis Protocol potencialą.

Kodėl TALIS kainų prognozė yra svarbi?

TALIS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TALIS dabar?
Pagal jūsų prognozes, TALIS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TALIS kainų prognozė?
Remiantis Talis Protocol (TALIS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TALIS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TALIS 2026 m.?
1 vieneto Talis Protocol (TALIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TALIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TALIS kaina 2027 m.?
Talis Protocol (TALIS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TALIS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TALIS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Talis Protocol (TALIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TALIS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Talis Protocol (TALIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TALIS 2030 m.?
1 vieneto Talis Protocol (TALIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TALIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TALIS kainų prognozė 2040 metams?
Talis Protocol (TALIS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TALIS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.