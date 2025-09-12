Daugiau apie TAGGR

TAGGR kaina (TAGGR)

1 TAGGR į USD – tiesioginė kaina:

$0.926413
$0.926413$0.926413
0.00%1D
USD
TAGGR (TAGGR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:24:44(UTC+8)

TAGGR (TAGGR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 50.26
$ 50.26$ 50.26

$ 0.426645
$ 0.426645$ 0.426645

--

--

+4.57%

+4.57%

TAGGR (TAGGR) realiojo laiko kaina yra $0.926413. Per pastarąsias 24 valandas TAGGR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAGGR kaina yra $ 50.26, o žemiausia – $ 0.426645.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAGGR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TAGGR (TAGGR) rinkos informacija

$ 290.87K
$ 290.87K$ 290.87K

--
----

$ 296.54K
$ 296.54K$ 296.54K

313.97K
313.97K 313.97K

320,097.9
320,097.9 320,097.9

Dabartinė TAGGR rinkos kapitalizacija yra $ 290.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TAGGR apyvartoje yra 313.97K vienetų, o bendras kiekis siekia 320097.9. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 296.54K

TAGGR (TAGGR) kainos istorija USD

Šiandienos TAGGR kainos pokytis į USD: $ 0.
TAGGR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0283483304.
TAGGR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1753115242.
TAGGR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.535617069853.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0283483304-3.06%
60 dienų$ -0.1753115242-18.92%
90 dienų$ -0.535617069853-36.63%

Kas yra TAGGR (TAGGR)

TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity

TAGGR (TAGGR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

TAGGR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TAGGR (TAGGR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TAGGR (TAGGR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TAGGR prognozes.

Peržiūrėkite TAGGR kainos prognozę dabar!

TAGGR į vietos valiutas

TAGGR (TAGGR) Tokenomika

Supratimas apie TAGGR (TAGGR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAGGRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TAGGR (TAGGR)

Kiek TAGGR(TAGGR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAGGR kaina USD valiuta yra 0.926413USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAGGR į USD kaina?
Dabartinė TAGGR kaina USD valiuta yra $ 0.926413. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TAGGR rinkos kapitalizacija?
TAGGR rinkos kapitalizacija yra $ 290.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAGGR apyvartoje?
TAGGR apyvartoje yra 313.97KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAGGR kaina?
TAGGR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 50.26USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAGGR kaina?
TAGGR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.426645USD.
Kokia yra TAGGR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAGGR yra --USD.
Ar TAGGR kaina šiais metais kils?
TAGGR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAGGR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:24:44(UTC+8)

