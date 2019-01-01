TAGGR (TAGGR) Tokenomika
TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity
TAGGR (TAGGR) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius TAGGR (TAGGR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
TAGGR (TAGGR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TAGGR (TAGGR) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TAGGR tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TAGGR tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TAGGR tokenomiką, galite peržiūrėti TAGGR tokeno kainą realiuoju laiku!
TAGGR kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda TAGGR? Mūsų TAGGR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
