SWquery kaina (SWQUERY)

1 SWQUERY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
SWquery (SWQUERY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:34:25(UTC+8)

SWquery (SWQUERY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112476
$ 0.00112476$ 0.00112476

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.35%

+9.35%

SWquery (SWQUERY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SWQUERY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWQUERY kaina yra $ 0.00112476, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWQUERY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +9.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SWquery (SWQUERY) rinkos informacija

$ 20.40K
$ 20.40K$ 20.40K

--
----

$ 21.11K
$ 21.11K$ 21.11K

965.02M
965.02M 965.02M

998,576,167.05682
998,576,167.05682 998,576,167.05682

Dabartinė SWquery rinkos kapitalizacija yra $ 20.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWQUERY apyvartoje yra 965.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 998576167.05682. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.11K

SWquery (SWQUERY) kainos istorija USD

Šiandienos SWquery kainos pokytis į USD: $ 0.
SWquery 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SWquery 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SWquery 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+14.44%
60 dienų$ 0+28.91%
90 dienų$ 0--

Kas yra SWquery (SWQUERY)

SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.

SWquery (SWQUERY) išteklius

SWquery kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SWquery (SWQUERY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SWquery (SWQUERY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SWquery prognozes.

Peržiūrėkite SWquery kainos prognozę dabar!

SWQUERY į vietos valiutas

SWquery (SWQUERY) Tokenomika

Supratimas apie SWquery (SWQUERY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWQUERYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SWquery (SWQUERY)

Kiek SWquery(SWQUERY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWQUERY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWQUERY į USD kaina?
Dabartinė SWQUERY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SWquery rinkos kapitalizacija?
SWQUERY rinkos kapitalizacija yra $ 20.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWQUERY apyvartoje?
SWQUERY apyvartoje yra 965.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWQUERY kaina?
SWQUERY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00112476USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWQUERY kaina?
SWQUERY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SWQUERY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWQUERY yra --USD.
Ar SWQUERY kaina šiais metais kils?
SWQUERY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWQUERY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SWquery (SWQUERY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

