Switch Token kaina (SWITCH)

Neįtraukta į sąrašą

1 SWITCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00020397
$0.00020397$0.00020397
+42.50%1D
USD
Switch Token (SWITCH) kainos grafikas realiu laiku
Switch Token (SWITCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.00848273
+0.02%

+42.52%

+16.55%

+16.55%

Switch Token (SWITCH) realiojo laiko kaina yra $0.00020395. Per pastarąsias 24 valandas SWITCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00014102 iki aukščiausios $ 0.00023696 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWITCH kaina yra $ 0.00848273, o žemiausia – $ 0.00001181.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWITCH per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +42.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Switch Token (SWITCH) rinkos informacija

--
$ 10.20M
$ 10.20M$ 10.20M

Dabartinė Switch Token rinkos kapitalizacija yra $ 9.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWITCH apyvartoje yra 45.42B vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.20M

Switch Token (SWITCH) kainos istorija USD

Šiandienos Switch Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Switch Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000481364.
Switch Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000932007.
Switch Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00002147947397708612.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+42.52%
30 dienų$ -0.0000481364-23.60%
60 dienų$ -0.0000932007-45.69%
90 dienų$ -0.00002147947397708612-9.52%

Kas yra Switch Token (SWITCH)

Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.

Switch Token (SWITCH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Switch Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Switch Token (SWITCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Switch Token (SWITCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Switch Token prognozes.

Peržiūrėkite Switch Token kainos prognozę dabar!

SWITCH į vietos valiutas

Switch Token (SWITCH) Tokenomika

Supratimas apie Switch Token (SWITCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWITCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Switch Token (SWITCH)

Kiek Switch Token(SWITCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWITCH kaina USD valiuta yra 0.00020395USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWITCH į USD kaina?
Dabartinė SWITCH kaina USD valiuta yra $ 0.00020395. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Switch Token rinkos kapitalizacija?
SWITCH rinkos kapitalizacija yra $ 9.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWITCH apyvartoje?
SWITCH apyvartoje yra 45.42BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWITCH kaina?
SWITCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00848273USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWITCH kaina?
SWITCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001181USD.
Kokia yra SWITCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWITCH yra --USD.
Ar SWITCH kaina šiais metais kils?
SWITCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWITCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.