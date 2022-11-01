Switch Token (SWITCH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSwitch Token (SWITCH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Switch Token (SWITCH) Informacija

Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.

Switch Token (SWITCH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Switch Token (SWITCH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Switch Token (SWITCH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Switch Token (SWITCH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SWITCH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SWITCH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SWITCH tokenomiką, galite peržiūrėti SWITCH tokeno kainą realiuoju laiku!

