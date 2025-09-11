Daugiau apie SUDO

sudoswap kaina (SUDO)

1 SUDO į USD – tiesioginė kaina:

$0.03154529
$0.03154529
+3.60%1D
USD
sudoswap (SUDO) kainos grafikas realiu laiku
sudoswap (SUDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.08%

+3.68%

-40.95%

-40.95%

sudoswap (SUDO) realiojo laiko kaina yra $0.03154529. Per pastarąsias 24 valandas SUDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03042593 iki aukščiausios $ 0.03200684. Visų laikų aukščiausia SUDO kaina yra $ 4.16, o žemiausia – $ 0.02499457.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUDO per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +3.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -40.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

sudoswap (SUDO) rinkos informacija

Dabartinė sudoswap rinkos kapitalizacija yra $ 801.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUDO apyvartoje yra 25.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 58056418.77361723. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M

sudoswap (SUDO) kainos istorija USD

Šiandienos sudoswap kainos pokytis į USD: $ +0.00111937.
sudoswap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0155192795.
sudoswap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0179235511.
sudoswap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00111937+3.68%
30 dienų$ -0.0155192795-49.19%
60 dienų$ -0.0179235511-56.81%
90 dienų$ 0--

Kas yra sudoswap (SUDO)

SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.

sudoswap (SUDO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

sudoswap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos sudoswap (SUDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų sudoswap (SUDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes sudoswap prognozes.

Peržiūrėkite sudoswap kainos prognozę dabar!

SUDO į vietos valiutas

sudoswap (SUDO) Tokenomika

Supratimas apie sudoswap (SUDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie sudoswap (SUDO)

Kiek sudoswap(SUDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUDO kaina USD valiuta yra 0.03154529USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUDO į USD kaina?
Dabartinė SUDO kaina USD valiuta yra $ 0.03154529. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra sudoswap rinkos kapitalizacija?
SUDO rinkos kapitalizacija yra $ 801.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUDO apyvartoje?
SUDO apyvartoje yra 25.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUDO kaina?
SUDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.16USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUDO kaina?
SUDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02499457USD.
Kokia yra SUDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUDO yra --USD.
Ar SUDO kaina šiais metais kils?
SUDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.