Stronger logotipas

Stronger kaina (STRNGR)

Neįtraukta į sąrašą

1 STRNGR į USD – tiesioginė kaina:

$0.418391
$0.418391$0.418391
+1.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Stronger (STRNGR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:59:19(UTC+8)

Stronger (STRNGR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.410539
$ 0.410539$ 0.410539
24 val. žemiausia
$ 0.42218
$ 0.42218$ 0.42218
24 val. aukščiausia

$ 0.410539
$ 0.410539$ 0.410539

$ 0.42218
$ 0.42218$ 0.42218

$ 118.84
$ 118.84$ 118.84

$ 0.093064
$ 0.093064$ 0.093064

-0.25%

+1.85%

+2.65%

+2.65%

Stronger (STRNGR) realiojo laiko kaina yra $0.418147. Per pastarąsias 24 valandas STRNGR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.410539 iki aukščiausios $ 0.42218 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRNGR kaina yra $ 118.84, o žemiausia – $ 0.093064.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRNGR per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – +1.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stronger (STRNGR) rinkos informacija

$ 230.83K
$ 230.83K$ 230.83K

--
----

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

551.71K
551.71K 551.71K

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė Stronger rinkos kapitalizacija yra $ 230.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STRNGR apyvartoje yra 551.71K vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.18M

Stronger (STRNGR) kainos istorija USD

Šiandienos Stronger kainos pokytis į USD: $ +0.00760861.
Stronger 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0172401589.
Stronger 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1542406294.
Stronger 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.14022316854088424.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00760861+1.85%
30 dienų$ -0.0172401589-4.12%
60 dienų$ +0.1542406294+36.89%
90 dienų$ +0.14022316854088424+50.45%

Kas yra Stronger (STRNGR)

Stronger (STRNGR) išteklius

Oficiali svetainė

Stronger kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stronger (STRNGR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stronger (STRNGR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stronger prognozes.

Peržiūrėkite Stronger kainos prognozę dabar!

STRNGR į vietos valiutas

Stronger (STRNGR) Tokenomika

Supratimas apie Stronger (STRNGR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRNGRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stronger (STRNGR)

Kiek Stronger(STRNGR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STRNGR kaina USD valiuta yra 0.418147USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STRNGR į USD kaina?
Dabartinė STRNGR kaina USD valiuta yra $ 0.418147. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stronger rinkos kapitalizacija?
STRNGR rinkos kapitalizacija yra $ 230.83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STRNGR apyvartoje?
STRNGR apyvartoje yra 551.71KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STRNGR kaina?
STRNGR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 118.84USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STRNGR kaina?
STRNGR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.093064USD.
Kokia yra STRNGR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STRNGR yra --USD.
Ar STRNGR kaina šiais metais kils?
STRNGR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STRNGR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:59:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.