Daugiau apie XDATA

XDATA Kainos informacija

XDATA Oficiali svetainė

XDATA Tokenomika

XDATA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Streamr XDATA logotipas

Streamr XDATA kaina (XDATA)

Neįtraukta į sąrašą

1 XDATA į USD – tiesioginė kaina:

$0.01591608
$0.01591608$0.01591608
+1.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Streamr XDATA (XDATA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:38:59(UTC+8)

Streamr XDATA (XDATA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01370083
$ 0.01370083$ 0.01370083
24 val. žemiausia
$ 0.02117754
$ 0.02117754$ 0.02117754
24 val. aukščiausia

$ 0.01370083
$ 0.01370083$ 0.01370083

$ 0.02117754
$ 0.02117754$ 0.02117754

$ 0.454557
$ 0.454557$ 0.454557

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

+1.47%

-2.87%

-2.87%

Streamr XDATA (XDATA) realiojo laiko kaina yra $0.01590814. Per pastarąsias 24 valandas XDATA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01370083 iki aukščiausios $ 0.02117754 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XDATA kaina yra $ 0.454557, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XDATA per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Streamr XDATA (XDATA) rinkos informacija

$ 11.09M
$ 11.09M$ 11.09M

--
----

$ 15.70M
$ 15.70M$ 15.70M

697.15M
697.15M 697.15M

987,154,514.0
987,154,514.0 987,154,514.0

Dabartinė Streamr XDATA rinkos kapitalizacija yra $ 11.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XDATA apyvartoje yra 697.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 987154514.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.70M

Streamr XDATA (XDATA) kainos istorija USD

Šiandienos Streamr XDATA kainos pokytis į USD: $ +0.00023121.
Streamr XDATA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005753703.
Streamr XDATA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021909835.
Streamr XDATA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.003969756477455237.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00023121+1.47%
30 dienų$ -0.0005753703-3.61%
60 dienų$ -0.0021909835-13.77%
90 dienų$ +0.003969756477455237+33.25%

Kas yra Streamr XDATA (XDATA)

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Streamr XDATA (XDATA) išteklius

Oficiali svetainė

Streamr XDATA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Streamr XDATA (XDATA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Streamr XDATA (XDATA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Streamr XDATA prognozes.

Peržiūrėkite Streamr XDATA kainos prognozę dabar!

XDATA į vietos valiutas

Streamr XDATA (XDATA) Tokenomika

Supratimas apie Streamr XDATA (XDATA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XDATAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Streamr XDATA (XDATA)

Kiek Streamr XDATA(XDATA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XDATA kaina USD valiuta yra 0.01590814USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XDATA į USD kaina?
Dabartinė XDATA kaina USD valiuta yra $ 0.01590814. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Streamr XDATA rinkos kapitalizacija?
XDATA rinkos kapitalizacija yra $ 11.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XDATA apyvartoje?
XDATA apyvartoje yra 697.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XDATA kaina?
XDATA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.454557USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XDATA kaina?
XDATA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XDATA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XDATA yra --USD.
Ar XDATA kaina šiais metais kils?
XDATA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XDATA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:38:59(UTC+8)

Streamr XDATA (XDATA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.