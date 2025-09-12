Streamr XDATA (XDATA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Streamr XDATA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XDATA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Streamr XDATA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Streamr XDATA kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Streamr XDATA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Streamr XDATA (XDATA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Streamr XDATA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.016030 prekybos kainą 2025 m.

Streamr XDATA (XDATA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Streamr XDATA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.016831 prekybos kainą 2026 m.

Streamr XDATA (XDATA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XDATA ateities kaina yra $ 0.017673 su 10.25% augimo norma.

Streamr XDATA (XDATA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XDATA ateities kaina yra $ 0.018557 su 15.76% augimo norma.

Streamr XDATA (XDATA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XDATA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.019485, o augimo norma – 21.55%.

Streamr XDATA (XDATA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XDATA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.020459, o augimo norma – 27.63%.

Streamr XDATA (XDATA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Streamr XDATA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.033325 prekybos kainą.

Streamr XDATA (XDATA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Streamr XDATA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.054284 prekybos kainą.

Trumpalaikės Streamr XDATA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.016030
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.016032
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.016045
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.016096
    0.41%
Streamr XDATA (XDATA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma XDATA kaina yra $0.016030. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Streamr XDATA (XDATA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė XDATA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.016032. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Streamr XDATA (XDATA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XDATA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.016045. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Streamr XDATA (XDATA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XDATA kaina yra $0.016096. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Streamr XDATA kainų statistika

--
----

--

$ 11.17M
$ 11.17M$ 11.17M

697.15M
697.15M 697.15M

--
----

--

Naujausia XDATA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, XDATA turi 697.15M apyvartą ir $ 11.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Streamr XDATA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Streamr XDATA, dabartinė Streamr XDATA kaina yra 0.016030USD. Apyvartinė Streamr XDATA (XDATA) pasiūla yra 697.15M XDATA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11,171,983.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.89%
    $ 0.000140
    $ 0.016577
    $ 0.015832
  • 7 dienos
    -4.22%
    $ -0.000677
    $ 0.017149
    $ 0.014179
  • 30 dienų
    -6.60%
    $ -0.001058
    $ 0.017149
    $ 0.014179
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Streamr XDATA kaina pasikeitė $0.000140, atspindinti 0.89% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Streamr XDATA buvo prekiaujama aukščiausia $0.017149 ir žemiausia $0.014179. Kainos pokytis buvo -4.22%. Ši naujausia tendencija parodo XDATA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Streamr XDATA įvyko -6.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001058 vertę. Tai rodo, kad XDATA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Streamr XDATA (XDATA) kainų prognozės modulis?

Streamr XDATA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XDATA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Streamr XDATA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XDATA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Streamr XDATA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XDATA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XDATA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Streamr XDATA potencialą.

Kodėl XDATA kainų prognozė yra svarbi?

XDATA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XDATA dabar?
Pagal jūsų prognozes, XDATA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XDATA kainų prognozė?
Remiantis Streamr XDATA (XDATA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XDATA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XDATA 2026 m.?
1 vieneto Streamr XDATA (XDATA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XDATA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XDATA kaina 2027 m.?
Streamr XDATA (XDATA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XDATA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XDATA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Streamr XDATA (XDATA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XDATA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Streamr XDATA (XDATA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XDATA 2030 m.?
1 vieneto Streamr XDATA (XDATA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XDATA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XDATA kainų prognozė 2040 metams?
Streamr XDATA (XDATA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XDATA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.