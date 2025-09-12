Daugiau apie STICK

STICK Kainos informacija

STICK Oficiali svetainė

STICK Tokenomika

STICK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Stick logotipas

Stick kaina (STICK)

Neįtraukta į sąrašą

1 STICK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Stick (STICK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:31:09(UTC+8)

Stick (STICK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00006101
$ 0.00006101$ 0.00006101
24 val. žemiausia
$ 0.00006232
$ 0.00006232$ 0.00006232
24 val. aukščiausia

$ 0.00006101
$ 0.00006101$ 0.00006101

$ 0.00006232
$ 0.00006232$ 0.00006232

$ 0.00161281
$ 0.00161281$ 0.00161281

$ 0.00002108
$ 0.00002108$ 0.00002108

-0.48%

+0.34%

-10.39%

-10.39%

Stick (STICK) realiojo laiko kaina yra $0.00006192. Per pastarąsias 24 valandas STICK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00006101 iki aukščiausios $ 0.00006232 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STICK kaina yra $ 0.00161281, o žemiausia – $ 0.00002108.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STICK per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stick (STICK) rinkos informacija

$ 61.02K
$ 61.02K$ 61.02K

--
----

$ 61.02K
$ 61.02K$ 61.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Stick rinkos kapitalizacija yra $ 61.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STICK apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.02K

Stick (STICK) kainos istorija USD

Šiandienos Stick kainos pokytis į USD: $ 0.
Stick 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000181933.
Stick 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000175893.
Stick 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000265079261465081.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.34%
30 dienų$ -0.0000181933-29.38%
60 dienų$ +0.0000175893+28.41%
90 dienų$ -0.0000265079261465081-29.97%

Kas yra Stick (STICK)

Long before AI-generated frogs, cats, and dogs took over, there was STICK—the simplest, rawest form of expression, the very first meme drawn by human hands. Inspired by those ancient stick figures scrawled on cave walls, our developer, fed up with overdone, lifeless AI creations, brought STICK to life as a fresh and original narrative.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Stick (STICK) išteklius

Oficiali svetainė

Stick kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stick (STICK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stick (STICK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stick prognozes.

Peržiūrėkite Stick kainos prognozę dabar!

STICK į vietos valiutas

Stick (STICK) Tokenomika

Supratimas apie Stick (STICK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STICKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stick (STICK)

Kiek Stick(STICK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STICK kaina USD valiuta yra 0.00006192USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STICK į USD kaina?
Dabartinė STICK kaina USD valiuta yra $ 0.00006192. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stick rinkos kapitalizacija?
STICK rinkos kapitalizacija yra $ 61.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STICK apyvartoje?
STICK apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STICK kaina?
STICK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00161281USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STICK kaina?
STICK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002108USD.
Kokia yra STICK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STICK yra --USD.
Ar STICK kaina šiais metais kils?
STICK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STICK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:31:09(UTC+8)

Stick (STICK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.