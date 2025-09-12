Daugiau apie SQRL

SQRL Kainos informacija

SQRL Oficiali svetainė

SQRL Tokenomika

SQRL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Squirrel Swap logotipas

Squirrel Swap kaina (SQRL)

Neįtraukta į sąrašą

1 SQRL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Squirrel Swap (SQRL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:30:16(UTC+8)

Squirrel Swap (SQRL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00352178
$ 0.00352178$ 0.00352178

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+1.87%

+7.45%

+7.45%

Squirrel Swap (SQRL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SQRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SQRL kaina yra $ 0.00352178, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SQRL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Squirrel Swap (SQRL) rinkos informacija

$ 18.94K
$ 18.94K$ 18.94K

--
----

$ 18.94K
$ 18.94K$ 18.94K

999.89M
999.89M 999.89M

999,887,120.827155
999,887,120.827155 999,887,120.827155

Dabartinė Squirrel Swap rinkos kapitalizacija yra $ 18.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SQRL apyvartoje yra 999.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999887120.827155. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.94K

Squirrel Swap (SQRL) kainos istorija USD

Šiandienos Squirrel Swap kainos pokytis į USD: $ 0.
Squirrel Swap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Squirrel Swap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Squirrel Swap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.87%
30 dienų$ 0+4.61%
60 dienų$ 0-11.09%
90 dienų$ 0--

Kas yra Squirrel Swap (SQRL)

Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Squirrel Swap (SQRL) išteklius

Oficiali svetainė

Squirrel Swap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Squirrel Swap (SQRL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Squirrel Swap (SQRL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Squirrel Swap prognozes.

Peržiūrėkite Squirrel Swap kainos prognozę dabar!

SQRL į vietos valiutas

Squirrel Swap (SQRL) Tokenomika

Supratimas apie Squirrel Swap (SQRL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SQRLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Squirrel Swap (SQRL)

Kiek Squirrel Swap(SQRL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SQRL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SQRL į USD kaina?
Dabartinė SQRL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Squirrel Swap rinkos kapitalizacija?
SQRL rinkos kapitalizacija yra $ 18.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SQRL apyvartoje?
SQRL apyvartoje yra 999.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SQRL kaina?
SQRL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00352178USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SQRL kaina?
SQRL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SQRL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SQRL yra --USD.
Ar SQRL kaina šiais metais kils?
SQRL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SQRL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:30:16(UTC+8)

Squirrel Swap (SQRL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.