Squirrel Swap kaina (SQRL)
0.00%
+1.87%
+7.45%
+7.45%
Squirrel Swap (SQRL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SQRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SQRL kaina yra $ 0.00352178, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SQRL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Squirrel Swap rinkos kapitalizacija yra $ 18.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SQRL apyvartoje yra 999.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999887120.827155. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.94K
Šiandienos Squirrel Swap kainos pokytis į USD: $ 0.
Squirrel Swap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Squirrel Swap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Squirrel Swap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.87%
|30 dienų
|$ 0
|+4.61%
|60 dienų
|$ 0
|-11.09%
|90 dienų
|$ 0
|--
Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.
