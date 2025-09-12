Daugiau apie SPUD

SPUD Kainos informacija

SPUD Baltoji knyga

SPUD Oficiali svetainė

SPUD Tokenomika

SPUD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SPUD logotipas

SPUD kaina (SPUD)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPUD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00045162
$0.00045162$0.00045162
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SPUD (SPUD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:38:42(UTC+8)

SPUD (SPUD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101743
$ 0.00101743$ 0.00101743

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+0.39%

-10.12%

-10.12%

SPUD (SPUD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPUD kaina yra $ 0.00101743, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPUD per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SPUD (SPUD) rinkos informacija

$ 413.14K
$ 413.14K$ 413.14K

--
----

$ 413.14K
$ 413.14K$ 413.14K

914.78M
914.78M 914.78M

914,784,798.4473467
914,784,798.4473467 914,784,798.4473467

Dabartinė SPUD rinkos kapitalizacija yra $ 413.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPUD apyvartoje yra 914.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 914784798.4473467. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 413.14K

SPUD (SPUD) kainos istorija USD

Šiandienos SPUD kainos pokytis į USD: $ 0.
SPUD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SPUD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SPUD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.39%
30 dienų$ 0-35.85%
60 dienų$ 0+22.47%
90 dienų$ 0--

Kas yra SPUD (SPUD)

Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SPUD (SPUD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SPUD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SPUD (SPUD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SPUD (SPUD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SPUD prognozes.

Peržiūrėkite SPUD kainos prognozę dabar!

SPUD į vietos valiutas

SPUD (SPUD) Tokenomika

Supratimas apie SPUD (SPUD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPUDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SPUD (SPUD)

Kiek SPUD(SPUD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPUD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPUD į USD kaina?
Dabartinė SPUD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SPUD rinkos kapitalizacija?
SPUD rinkos kapitalizacija yra $ 413.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPUD apyvartoje?
SPUD apyvartoje yra 914.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPUD kaina?
SPUD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00101743USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPUD kaina?
SPUD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SPUD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPUD yra --USD.
Ar SPUD kaina šiais metais kils?
SPUD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPUD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:38:42(UTC+8)

SPUD (SPUD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.