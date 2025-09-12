Daugiau apie SOLPAKA

Solpaka kaina (SOLPAKA)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Solpaka (SOLPAKA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:27:26(UTC+8)

Solpaka (SOLPAKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0065976
$ 0.0065976$ 0.0065976

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

+1.03%

+8.37%

+8.37%

Solpaka (SOLPAKA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SOLPAKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLPAKA kaina yra $ 0.0065976, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLPAKA per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – +1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solpaka (SOLPAKA) rinkos informacija

$ 14.66K
$ 14.66K$ 14.66K

--
----

$ 14.66K
$ 14.66K$ 14.66K

696.90M
696.90M 696.90M

696,904,200.0
696,904,200.0 696,904,200.0

Dabartinė Solpaka rinkos kapitalizacija yra $ 14.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLPAKA apyvartoje yra 696.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 696904200.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.66K

Solpaka (SOLPAKA) kainos istorija USD

Šiandienos Solpaka kainos pokytis į USD: $ 0.
Solpaka 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Solpaka 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Solpaka 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.03%
30 dienų$ 0+19.65%
60 dienų$ 0+23.05%
90 dienų$ 0--

Kas yra Solpaka (SOLPAKA)

SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Solpaka (SOLPAKA) išteklius

Oficiali svetainė

Solpaka kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solpaka (SOLPAKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solpaka (SOLPAKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solpaka prognozes.

Peržiūrėkite Solpaka kainos prognozę dabar!

SOLPAKA į vietos valiutas

Solpaka (SOLPAKA) Tokenomika

Supratimas apie Solpaka (SOLPAKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLPAKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solpaka (SOLPAKA)

Kiek Solpaka(SOLPAKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLPAKA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLPAKA į USD kaina?
Dabartinė SOLPAKA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solpaka rinkos kapitalizacija?
SOLPAKA rinkos kapitalizacija yra $ 14.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLPAKA apyvartoje?
SOLPAKA apyvartoje yra 696.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLPAKA kaina?
SOLPAKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0065976USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLPAKA kaina?
SOLPAKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SOLPAKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLPAKA yra --USD.
Ar SOLPAKA kaina šiais metais kils?
SOLPAKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLPAKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:27:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.