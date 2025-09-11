Daugiau apie $SOLACE

Solace logotipas

Solace kaina ($SOLACE)

Neįtraukta į sąrašą

1 $SOLACE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00197376
$0.00197376
-8.00%1D
mexc
USD
Solace ($SOLACE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:51:33(UTC+8)

Solace ($SOLACE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00195232
$ 0.00195232
24 val. žemiausia
$ 0.00215586
$ 0.00215586
24 val. aukščiausia

$ 0.00195232
$ 0.00195232

$ 0.00215586
$ 0.00215586

$ 0.04070279
$ 0.04070279

$ 0
$ 0

+0.55%

-8.09%

+9.45%

+9.45%

Solace ($SOLACE) realiojo laiko kaina yra $0.00197376. Per pastarąsias 24 valandas $SOLACE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00195232 iki aukščiausios $ 0.00215586 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $SOLACE kaina yra $ 0.04070279, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $SOLACE per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – -8.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solace ($SOLACE) rinkos informacija

$ 986.88K
$ 986.88K

--
--

$ 1.97M
$ 1.97M

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė Solace rinkos kapitalizacija yra $ 986.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $SOLACE apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.97M

Solace ($SOLACE) kainos istorija USD

Šiandienos Solace kainos pokytis į USD: $ -0.000173939658856502.
Solace 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006641887.
Solace 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005205916.
Solace 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000173939658856502-8.09%
30 dienų$ -0.0006641887-33.65%
60 dienų$ -0.0005205916-26.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra Solace ($SOLACE)

Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.

Solace ($SOLACE) išteklius

Oficiali svetainė

Solace kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solace ($SOLACE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solace ($SOLACE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solace prognozes.

Peržiūrėkite Solace kainos prognozę dabar!

$SOLACE į vietos valiutas

Solace ($SOLACE) Tokenomika

Supratimas apie Solace ($SOLACE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $SOLACEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solace ($SOLACE)

Kiek Solace($SOLACE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $SOLACE kaina USD valiuta yra 0.00197376USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $SOLACE į USD kaina?
Dabartinė $SOLACE kaina USD valiuta yra $ 0.00197376. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solace rinkos kapitalizacija?
$SOLACE rinkos kapitalizacija yra $ 986.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $SOLACE apyvartoje?
$SOLACE apyvartoje yra 500.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $SOLACE kaina?
$SOLACE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04070279USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $SOLACE kaina?
$SOLACE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $SOLACE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $SOLACE yra --USD.
Ar $SOLACE kaina šiais metais kils?
$SOLACE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $SOLACE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:51:33(UTC+8)

Solace ($SOLACE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

