SofaCat logotipas

SofaCat kaina (SOFAC)

Neįtraukta į sąrašą

1 SOFAC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00053947
-7.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
SofaCat (SOFAC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:37:28(UTC+8)

SofaCat (SOFAC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.03221217
$ 0
+0.31%

-7.60%

-11.09%

-11.09%

SofaCat (SOFAC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SOFAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOFAC kaina yra $ 0.03221217, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOFAC per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – -7.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SofaCat (SOFAC) rinkos informacija

$ 52.49K
--
$ 53.51K
97.30M
99,179,504.018567
Dabartinė SofaCat rinkos kapitalizacija yra $ 52.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOFAC apyvartoje yra 97.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 99179504.018567. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.51K

SofaCat (SOFAC) kainos istorija USD

Šiandienos SofaCat kainos pokytis į USD: $ 0.
SofaCat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SofaCat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SofaCat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-7.60%
30 dienų$ 0-13.89%
60 dienų$ 0-12.67%
90 dienų$ 0--

Kas yra SofaCat (SOFAC)

SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SofaCat (SOFAC) išteklius

Oficiali svetainė

SofaCat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SofaCat (SOFAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SofaCat (SOFAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SofaCat prognozes.

Peržiūrėkite SofaCat kainos prognozę dabar!

SOFAC į vietos valiutas

SofaCat (SOFAC) Tokenomika

Supratimas apie SofaCat (SOFAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOFACišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SofaCat (SOFAC)

Kiek SofaCat(SOFAC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOFAC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOFAC į USD kaina?
Dabartinė SOFAC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SofaCat rinkos kapitalizacija?
SOFAC rinkos kapitalizacija yra $ 52.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOFAC apyvartoje?
SOFAC apyvartoje yra 97.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOFAC kaina?
SOFAC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03221217USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOFAC kaina?
SOFAC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SOFAC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOFAC yra --USD.
Ar SOFAC kaina šiais metais kils?
SOFAC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOFAC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.