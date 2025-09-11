Singularry kaina (SINGULARRY)
+2.48%
+14.12%
+17.23%
+17.23%
Singularry (SINGULARRY) realiojo laiko kaina yra $0.01368274. Per pastarąsias 24 valandas SINGULARRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01198882 iki aukščiausios $ 0.0138918 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SINGULARRY kaina yra $ 0.01751975, o žemiausia – $ 0.00055719.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SINGULARRY per pastarąją valandą pasikeitė +2.48%, per 24 valandas – +14.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Singularry rinkos kapitalizacija yra $ 13.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SINGULARRY apyvartoje yra 999.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 999897536.93. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.67M
Šiandienos Singularry kainos pokytis į USD: $ +0.00169344.
Singularry 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0033352431.
Singularry 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020575050.
Singularry 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001237812758218801.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00169344
|+14.12%
|30 dienų
|$ +0.0033352431
|+24.38%
|60 dienų
|$ +0.0020575050
|+15.04%
|90 dienų
|$ +0.001237812758218801
|+9.95%
Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.
