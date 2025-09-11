Daugiau apie SINGULARRY

SINGULARRY Kainos informacija

SINGULARRY Baltoji knyga

SINGULARRY Oficiali svetainė

SINGULARRY Tokenomika

SINGULARRY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Singularry logotipas

Singularry kaina (SINGULARRY)

Neįtraukta į sąrašą

1 SINGULARRY į USD – tiesioginė kaina:

$0.01370603
$0.01370603$0.01370603
+14.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Singularry (SINGULARRY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:35:06(UTC+8)

Singularry (SINGULARRY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01198882
$ 0.01198882$ 0.01198882
24 val. žemiausia
$ 0.0138918
$ 0.0138918$ 0.0138918
24 val. aukščiausia

$ 0.01198882
$ 0.01198882$ 0.01198882

$ 0.0138918
$ 0.0138918$ 0.0138918

$ 0.01751975
$ 0.01751975$ 0.01751975

$ 0.00055719
$ 0.00055719$ 0.00055719

+2.48%

+14.12%

+17.23%

+17.23%

Singularry (SINGULARRY) realiojo laiko kaina yra $0.01368274. Per pastarąsias 24 valandas SINGULARRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01198882 iki aukščiausios $ 0.0138918 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SINGULARRY kaina yra $ 0.01751975, o žemiausia – $ 0.00055719.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SINGULARRY per pastarąją valandą pasikeitė +2.48%, per 24 valandas – +14.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Singularry (SINGULARRY) rinkos informacija

$ 13.67M
$ 13.67M$ 13.67M

--
----

$ 13.67M
$ 13.67M$ 13.67M

999.90M
999.90M 999.90M

999,897,536.93
999,897,536.93 999,897,536.93

Dabartinė Singularry rinkos kapitalizacija yra $ 13.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SINGULARRY apyvartoje yra 999.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 999897536.93. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.67M

Singularry (SINGULARRY) kainos istorija USD

Šiandienos Singularry kainos pokytis į USD: $ +0.00169344.
Singularry 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0033352431.
Singularry 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020575050.
Singularry 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001237812758218801.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00169344+14.12%
30 dienų$ +0.0033352431+24.38%
60 dienų$ +0.0020575050+15.04%
90 dienų$ +0.001237812758218801+9.95%

Kas yra Singularry (SINGULARRY)

Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Singularry (SINGULARRY) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Singularry kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Singularry (SINGULARRY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Singularry (SINGULARRY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Singularry prognozes.

Peržiūrėkite Singularry kainos prognozę dabar!

SINGULARRY į vietos valiutas

Singularry (SINGULARRY) Tokenomika

Supratimas apie Singularry (SINGULARRY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SINGULARRYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Singularry (SINGULARRY)

Kiek Singularry(SINGULARRY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SINGULARRY kaina USD valiuta yra 0.01368274USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SINGULARRY į USD kaina?
Dabartinė SINGULARRY kaina USD valiuta yra $ 0.01368274. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Singularry rinkos kapitalizacija?
SINGULARRY rinkos kapitalizacija yra $ 13.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SINGULARRY apyvartoje?
SINGULARRY apyvartoje yra 999.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SINGULARRY kaina?
SINGULARRY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01751975USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SINGULARRY kaina?
SINGULARRY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00055719USD.
Kokia yra SINGULARRY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SINGULARRY yra --USD.
Ar SINGULARRY kaina šiais metais kils?
SINGULARRY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SINGULARRY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:35:06(UTC+8)

Singularry (SINGULARRY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.