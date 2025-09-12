Daugiau apie SHU

SHU Kainos informacija

SHU Baltoji knyga

SHU Oficiali svetainė

SHU Tokenomika

SHU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Shutter logotipas

Shutter kaina (SHU)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00389922
$0.00389922$0.00389922
-11.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Shutter (SHU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:05:19(UTC+8)

Shutter (SHU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003856
$ 0.003856$ 0.003856
24 val. žemiausia
$ 0.00447516
$ 0.00447516$ 0.00447516
24 val. aukščiausia

$ 0.003856
$ 0.003856$ 0.003856

$ 0.00447516
$ 0.00447516$ 0.00447516

$ 6,712,329
$ 6,712,329$ 6,712,329

$ 0.00353519
$ 0.00353519$ 0.00353519

+0.07%

-11.17%

-14.12%

-14.12%

Shutter (SHU) realiojo laiko kaina yra $0.00389922. Per pastarąsias 24 valandas SHU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003856 iki aukščiausios $ 0.00447516 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHU kaina yra $ 6,712,329, o žemiausia – $ 0.00353519.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHU per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -11.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shutter (SHU) rinkos informacija

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

357.71M
357.71M 357.71M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Shutter rinkos kapitalizacija yra $ 1.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHU apyvartoje yra 357.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.90M

Shutter (SHU) kainos istorija USD

Šiandienos Shutter kainos pokytis į USD: $ -0.000490641633202305.
Shutter 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007205029.
Shutter 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003258367.
Shutter 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000434404007363395.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000490641633202305-11.17%
30 dienų$ -0.0007205029-18.47%
60 dienų$ -0.0003258367-8.35%
90 dienų$ +0.0000434404007363395+1.13%

Kas yra Shutter (SHU)

Shutter Token (SHU) is the governance token of Shutter DAO 0x36, which funds development of the Shutter Network and elects Shutter Keypers. Shutter is an encryption-as-a-service protocol, which makes simultaneous move situations fair by ensuring no participant can see another participant's move before making their own move. Shutter is working to implement encrypted mempools on Ethereum mainnet - which will prevent malicious MEV and real-time censorship. Shutter is also powering a range of applications, including: private voting, sealed bid auctions, pari-mutuel betting, sealed bounties.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shutter (SHU) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Shutter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shutter (SHU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shutter (SHU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shutter prognozes.

Peržiūrėkite Shutter kainos prognozę dabar!

SHU į vietos valiutas

Shutter (SHU) Tokenomika

Supratimas apie Shutter (SHU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shutter (SHU)

Kiek Shutter(SHU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHU kaina USD valiuta yra 0.00389922USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHU į USD kaina?
Dabartinė SHU kaina USD valiuta yra $ 0.00389922. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shutter rinkos kapitalizacija?
SHU rinkos kapitalizacija yra $ 1.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHU apyvartoje?
SHU apyvartoje yra 357.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHU kaina?
SHU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6,712,329USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHU kaina?
SHU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00353519USD.
Kokia yra SHU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHU yra --USD.
Ar SHU kaina šiais metais kils?
SHU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:05:19(UTC+8)

Shutter (SHU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.