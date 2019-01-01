Shutter (SHU) Tokenomika
Shutter (SHU) Informacija
Shutter Token (SHU) is the governance token of Shutter DAO 0x36, which funds development of the Shutter Network and elects Shutter Keypers.
Shutter is an encryption-as-a-service protocol, which makes simultaneous move situations fair by ensuring no participant can see another participant's move before making their own move.
Shutter is working to implement encrypted mempools on Ethereum mainnet - which will prevent malicious MEV and real-time censorship. Shutter is also powering a range of applications, including: private voting, sealed bid auctions, pari-mutuel betting, sealed bounties.
Shutter (SHU) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Shutter (SHU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Shutter (SHU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Shutter (SHU) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHU tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SHU tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SHU tokenomiką, galite peržiūrėti SHU tokeno kainą realiuoju laiku!
