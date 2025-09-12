Daugiau apie SHIFT

Shift AI kaina (SHIFT)

1 SHIFT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.40%1D
Shift AI (SHIFT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:22:34(UTC+8)

Shift AI (SHIFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00003617
$ 0.00003617
24 val. žemiausia
$ 0.00003746
$ 0.00003746
24 val. aukščiausia

$ 0.00003617
$ 0.00003617

$ 0.00003746
$ 0.00003746

$ 0.0084991
$ 0.0084991

$ 0.00002873
$ 0.00002873

+0.08%

+1.94%

+10.03%

+10.03%

Shift AI (SHIFT) realiojo laiko kaina yra $0.00003742. Per pastarąsias 24 valandas SHIFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003617 iki aukščiausios $ 0.00003746 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIFT kaina yra $ 0.0084991, o žemiausia – $ 0.00002873.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIFT per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shift AI (SHIFT) rinkos informacija

$ 37.42K
$ 37.42K

--
----

$ 37.42K
$ 37.42K

999.71M
999.71M

999,707,051.977535
999,707,051.977535

Dabartinė Shift AI rinkos kapitalizacija yra $ 37.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHIFT apyvartoje yra 999.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 999707051.977535. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.42K

Shift AI (SHIFT) kainos istorija USD

Šiandienos Shift AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Shift AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000022513.
Shift AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000065192.
Shift AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000004173335760436415.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.94%
30 dienų$ +0.0000022513+6.02%
60 dienų$ +0.0000065192+17.42%
90 dienų$ -0.000004173335760436415-10.03%

Kas yra Shift AI (SHIFT)

Shift AI: Redefining Portfolio Management We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. Core Idea This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions. Key Features Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shift AI (SHIFT) išteklius

Oficiali svetainė

Shift AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shift AI (SHIFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shift AI (SHIFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shift AI prognozes.

Peržiūrėkite Shift AI kainos prognozę dabar!

SHIFT į vietos valiutas

Shift AI (SHIFT) Tokenomika

Supratimas apie Shift AI (SHIFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shift AI (SHIFT)

Kiek Shift AI(SHIFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHIFT kaina USD valiuta yra 0.00003742USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHIFT į USD kaina?
Dabartinė SHIFT kaina USD valiuta yra $ 0.00003742. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shift AI rinkos kapitalizacija?
SHIFT rinkos kapitalizacija yra $ 37.42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHIFT apyvartoje?
SHIFT apyvartoje yra 999.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHIFT kaina?
SHIFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0084991USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHIFT kaina?
SHIFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002873USD.
Kokia yra SHIFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHIFT yra --USD.
Ar SHIFT kaina šiais metais kils?
SHIFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHIFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
