Shift AI (SHIFT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieShift AI (SHIFT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Shift AI (SHIFT) Informacija

Shift AI: Redefining Portfolio Management

We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface.

Core Idea

This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions.

Key Features

Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions.

Oficiali svetainė:
https://deployshift.xyz/

Shift AI (SHIFT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Shift AI (SHIFT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 40.86K
Bendra pasiūla:
$ 999.71M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.71M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 40.86K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0084991
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Shift AI (SHIFT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Shift AI (SHIFT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHIFT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SHIFT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SHIFT tokenomiką, galite peržiūrėti SHIFT tokeno kainą realiuoju laiku!

SHIFT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SHIFT? Mūsų SHIFT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.