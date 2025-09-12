Daugiau apie SHIELD

Shield protocol (SHIELD) kainos informacija (USD)

Shield protocol (SHIELD) realiojo laiko kaina yra $0.00410197. Per pastarąsias 24 valandas SHIELD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIELD kaina yra $ 0.04020816, o žemiausia – $ 0.00372841.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIELD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shield protocol (SHIELD) rinkos informacija

Dabartinė Shield protocol rinkos kapitalizacija yra $ 99.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHIELD apyvartoje yra 24.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 205.10K

Shield protocol (SHIELD) kainos istorija USD

Šiandienos Shield protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Shield protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001989496.
Shield protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006188277.
Shield protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00256606671314904.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0001989496-4.85%
60 dienų$ -0.0006188277-15.08%
90 dienų$ -0.00256606671314904-38.48%

Kas yra Shield protocol (SHIELD)

Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you.

Shield protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shield protocol (SHIELD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shield protocol (SHIELD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shield protocol prognozes.

Peržiūrėkite Shield protocol kainos prognozę dabar!

SHIELD į vietos valiutas

Shield protocol (SHIELD) Tokenomika

Supratimas apie Shield protocol (SHIELD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIELDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shield protocol (SHIELD)

Kiek Shield protocol(SHIELD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHIELD kaina USD valiuta yra 0.00410197USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHIELD į USD kaina?
Dabartinė SHIELD kaina USD valiuta yra $ 0.00410197. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shield protocol rinkos kapitalizacija?
SHIELD rinkos kapitalizacija yra $ 99.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHIELD apyvartoje?
SHIELD apyvartoje yra 24.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHIELD kaina?
SHIELD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04020816USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHIELD kaina?
SHIELD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00372841USD.
Kokia yra SHIELD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHIELD yra --USD.
Ar SHIELD kaina šiais metais kils?
SHIELD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHIELD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Shield protocol (SHIELD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.