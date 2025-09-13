Shield protocol (SHIELD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Shield protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SHIELD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Shield protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Shield protocol kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:44:50(UTC+8)

Shield protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Shield protocol (SHIELD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Shield protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004197 prekybos kainą 2025 m.

Shield protocol (SHIELD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Shield protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004407 prekybos kainą 2026 m.

Shield protocol (SHIELD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SHIELD ateities kaina yra $ 0.004627 su 10.25% augimo norma.

Shield protocol (SHIELD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SHIELD ateities kaina yra $ 0.004859 su 15.76% augimo norma.

Shield protocol (SHIELD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHIELD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005102, o augimo norma – 21.55%.

Shield protocol (SHIELD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHIELD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005357, o augimo norma – 27.63%.

Shield protocol (SHIELD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Shield protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008726 prekybos kainą.

Shield protocol (SHIELD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Shield protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.014214 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004197
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004407
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004627
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004859
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005102
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005357
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005625
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005906
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006201
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006511
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006837
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007179
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007538
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007914
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008310
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008726
    107.89%
Trumpalaikės Shield protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.004197
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.004198
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004201
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.004214
    0.41%
Shield protocol (SHIELD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SHIELD kaina yra $0.004197. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Shield protocol (SHIELD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SHIELD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004198. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Shield protocol (SHIELD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SHIELD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004201. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Shield protocol (SHIELD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SHIELD kaina yra $0.004214. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Shield protocol kainų statistika

$ 102.19K
$ 102.19K$ 102.19K

24.34M
24.34M 24.34M

Naujausia SHIELD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SHIELD turi 24.34M apyvartą ir $ 102.19K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Shield protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Shield protocol, dabartinė Shield protocol kaina yra 0.004197USD. Apyvartinė Shield protocol (SHIELD) pasiūla yra 24.34M SHIELD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $102,185.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.69%
    $ 0
    $ 0.004202
    $ 0.004163
  • 7 dienos
    12.19%
    $ 0.000511
    $ 0.004374
    $ 0.003776
  • 30 dienų
    -4.04%
    $ -0.000169
    $ 0.004374
    $ 0.003776
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Shield protocol kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.69% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Shield protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.004374 ir žemiausia $0.003776. Kainos pokytis buvo 12.19%. Ši naujausia tendencija parodo SHIELD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Shield protocol įvyko -4.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000169 vertę. Tai rodo, kad SHIELD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Shield protocol (SHIELD) kainų prognozės modulis?

Shield protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SHIELD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Shield protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SHIELD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Shield protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SHIELD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SHIELD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Shield protocol potencialą.

Kodėl SHIELD kainų prognozė yra svarbi?

SHIELD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SHIELD dabar?
Pagal jūsų prognozes, SHIELD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SHIELD kainų prognozė?
Remiantis Shield protocol (SHIELD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SHIELD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SHIELD 2026 m.?
1 vieneto Shield protocol (SHIELD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHIELD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SHIELD kaina 2027 m.?
Shield protocol (SHIELD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SHIELD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SHIELD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shield protocol (SHIELD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SHIELD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shield protocol (SHIELD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SHIELD 2030 m.?
1 vieneto Shield protocol (SHIELD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHIELD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SHIELD kainų prognozė 2040 metams?
Shield protocol (SHIELD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SHIELD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:44:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.