Daugiau apie ULT

ULT Kainos informacija

ULT Oficiali svetainė

ULT Tokenomika

ULT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Shardus logotipas

Shardus kaina (ULT)

Neįtraukta į sąrašą

1 ULT į USD – tiesioginė kaina:

$0.075962
$0.075962$0.075962
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Shardus (ULT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:34:39(UTC+8)

Shardus (ULT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.057806
$ 0.057806$ 0.057806
24 val. žemiausia
$ 0.076727
$ 0.076727$ 0.076727
24 val. aukščiausia

$ 0.057806
$ 0.057806$ 0.057806

$ 0.076727
$ 0.076727$ 0.076727

$ 2.19
$ 2.19$ 2.19

$ 0.02304276
$ 0.02304276$ 0.02304276

+31.40%

+0.03%

-0.73%

-0.73%

Shardus (ULT) realiojo laiko kaina yra $0.075962. Per pastarąsias 24 valandas ULT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.057806 iki aukščiausios $ 0.076727 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ULT kaina yra $ 2.19, o žemiausia – $ 0.02304276.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ULT per pastarąją valandą pasikeitė +31.40%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shardus (ULT) rinkos informacija

$ 33.39M
$ 33.39M$ 33.39M

--
----

$ 75.96M
$ 75.96M$ 75.96M

439.56M
439.56M 439.56M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Shardus rinkos kapitalizacija yra $ 33.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ULT apyvartoje yra 439.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 75.96M

Shardus (ULT) kainos istorija USD

Šiandienos Shardus kainos pokytis į USD: $ 0.
Shardus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008028651.
Shardus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0093344460.
Shardus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.01412795104701332.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.03%
30 dienų$ -0.0008028651-1.05%
60 dienų$ +0.0093344460+12.29%
90 dienų$ +0.01412795104701332+22.85%

Kas yra Shardus (ULT)

Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shardus (ULT) išteklius

Oficiali svetainė

Shardus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shardus (ULT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shardus (ULT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shardus prognozes.

Peržiūrėkite Shardus kainos prognozę dabar!

ULT į vietos valiutas

Shardus (ULT) Tokenomika

Supratimas apie Shardus (ULT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ULTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shardus (ULT)

Kiek Shardus(ULT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ULT kaina USD valiuta yra 0.075962USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ULT į USD kaina?
Dabartinė ULT kaina USD valiuta yra $ 0.075962. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shardus rinkos kapitalizacija?
ULT rinkos kapitalizacija yra $ 33.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ULT apyvartoje?
ULT apyvartoje yra 439.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ULT kaina?
ULT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.19USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ULT kaina?
ULT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02304276USD.
Kokia yra ULT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ULT yra --USD.
Ar ULT kaina šiais metais kils?
ULT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ULT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:34:39(UTC+8)

Shardus (ULT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.