Sector logotipas

Sector kaina (SECT)

Neįtraukta į sąrašą

1 SECT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0380954
$0.0380954$0.0380954
+0.20%1D
USD
Sector (SECT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:34:28(UTC+8)

Sector (SECT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0378236
$ 0.0378236$ 0.0378236
24 val. žemiausia
$ 0.03853831
$ 0.03853831$ 0.03853831
24 val. aukščiausia

$ 0.0378236
$ 0.0378236$ 0.0378236

$ 0.03853831
$ 0.03853831$ 0.03853831

$ 0.213099
$ 0.213099$ 0.213099

$ 0.01316846
$ 0.01316846$ 0.01316846

+0.25%

+0.26%

+0.25%

+0.25%

Sector (SECT) realiojo laiko kaina yra $0.0380954. Per pastarąsias 24 valandas SECT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0378236 iki aukščiausios $ 0.03853831 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SECT kaina yra $ 0.213099, o žemiausia – $ 0.01316846.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SECT per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sector (SECT) rinkos informacija

$ 356.39K
$ 356.39K$ 356.39K

--
----

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

9.36M
9.36M 9.36M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Sector rinkos kapitalizacija yra $ 356.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SECT apyvartoje yra 9.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.81M

Sector (SECT) kainos istorija USD

Šiandienos Sector kainos pokytis į USD: $ 0.
Sector 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016785518.
Sector 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0162015583.
Sector 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.015220557926918435.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.26%
30 dienų$ -0.0016785518-4.40%
60 dienų$ +0.0162015583+42.53%
90 dienų$ +0.015220557926918435+66.54%

Kas yra Sector (SECT)

Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH.

Sector (SECT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Sector kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sector (SECT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sector (SECT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sector prognozes.

Peržiūrėkite Sector kainos prognozę dabar!

SECT į vietos valiutas

Sector (SECT) Tokenomika

Supratimas apie Sector (SECT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SECTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sector (SECT)

Kiek Sector(SECT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SECT kaina USD valiuta yra 0.0380954USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SECT į USD kaina?
Dabartinė SECT kaina USD valiuta yra $ 0.0380954. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sector rinkos kapitalizacija?
SECT rinkos kapitalizacija yra $ 356.39KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SECT apyvartoje?
SECT apyvartoje yra 9.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SECT kaina?
SECT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.213099USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SECT kaina?
SECT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01316846USD.
Kokia yra SECT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SECT yra --USD.
Ar SECT kaina šiais metais kils?
SECT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SECT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:34:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.