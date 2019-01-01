Sector (SECT) Tokenomika

Sector (SECT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSector (SECT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Sector (SECT) Informacija

Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH.

Oficiali svetainė:
https://sector.finance/
Baltoji knyga:
https://sector-finance.gitbook.io/sector-finance/welcome/introduction

Sector (SECT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Sector (SECT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 375.80K
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.36M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.01M
Visų laikų rekordas:
$ 0.213099
Visų laikų minimumas:
$ 0.01316846
Dabartinė kaina:
$ 0.04013352
Sector (SECT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Sector (SECT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SECT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SECT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SECT tokenomiką, galite peržiūrėti SECT tokeno kainą realiuoju laiku!

SECT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SECT? Mūsų SECT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.