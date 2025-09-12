Daugiau apie SNTZL

SCHNITZEL kaina (SNTZL)

Neįtraukta į sąrašą

1 SNTZL į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001451$0.0001451
+0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SCHNITZEL (SNTZL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:53:36(UTC+8)

SCHNITZEL (SNTZL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.36%

+0.66%

+0.29%

+0.29%

SCHNITZEL (SNTZL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SNTZL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNTZL kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNTZL per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SCHNITZEL (SNTZL) rinkos informacija

Dabartinė SCHNITZEL rinkos kapitalizacija yra $ 87.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SNTZL apyvartoje yra 603.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 923360114.93. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 133.98K

SCHNITZEL (SNTZL) kainos istorija USD

Šiandienos SCHNITZEL kainos pokytis į USD: $ 0.
SCHNITZEL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SCHNITZEL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SCHNITZEL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.66%
30 dienų$ 0+35.72%
60 dienų$ 0+42.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra SCHNITZEL (SNTZL)

Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SCHNITZEL (SNTZL) išteklius

Oficiali svetainė

SCHNITZEL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SCHNITZEL (SNTZL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SCHNITZEL (SNTZL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SCHNITZEL prognozes.

Peržiūrėkite SCHNITZEL kainos prognozę dabar!

SNTZL į vietos valiutas

SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomika

Supratimas apie SCHNITZEL (SNTZL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNTZLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SCHNITZEL (SNTZL)

Kiek SCHNITZEL(SNTZL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNTZL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNTZL į USD kaina?
Dabartinė SNTZL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SCHNITZEL rinkos kapitalizacija?
SNTZL rinkos kapitalizacija yra $ 87.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNTZL apyvartoje?
SNTZL apyvartoje yra 603.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNTZL kaina?
SNTZL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNTZL kaina?
SNTZL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SNTZL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNTZL yra --USD.
Ar SNTZL kaina šiais metais kils?
SNTZL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNTZL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.