SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomika
SCHNITZEL (SNTZL) Informacija
Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum.
Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity.
Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.
SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius SCHNITZEL (SNTZL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SCHNITZEL (SNTZL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SNTZL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SNTZL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.