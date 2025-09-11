Daugiau apie SPE

SavePlanetEarth kaina (SPE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00792696
$0.00792696
-1.40%1D
mexc
USD
SavePlanetEarth (SPE) kainos grafikas realiu laiku
SavePlanetEarth (SPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00785467
$ 0.00785467$ 0.00785467
24 val. žemiausia
$ 0.00811179
$ 0.00811179$ 0.00811179
24 val. aukščiausia

$ 0.00785467
$ 0.00785467$ 0.00785467

$ 0.00811179
$ 0.00811179$ 0.00811179

$ 0.14091
$ 0.14091$ 0.14091

$ 0.00298054
$ 0.00298054$ 0.00298054

-0.42%

-1.39%

-0.37%

-0.37%

SavePlanetEarth (SPE) realiojo laiko kaina yra $0.00792584. Per pastarąsias 24 valandas SPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00785467 iki aukščiausios $ 0.00811179 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPE kaina yra $ 0.14091, o žemiausia – $ 0.00298054.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPE per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SavePlanetEarth (SPE) rinkos informacija

$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M

--
----

$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M

589.51M
589.51M 589.51M

589,507,929.8179382
589,507,929.8179382 589,507,929.8179382

Dabartinė SavePlanetEarth rinkos kapitalizacija yra $ 4.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPE apyvartoje yra 589.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 589507929.8179382. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.67M

SavePlanetEarth (SPE) kainos istorija USD

Šiandienos SavePlanetEarth kainos pokytis į USD: $ -0.000112505641870186.
SavePlanetEarth 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003182082.
SavePlanetEarth 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015820896.
SavePlanetEarth 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ -0.000112505641870186-1.39%
30 dienų$ -0.0003182082-4.01%
60 dienų$ +0.0015820896+19.96%
90 dienų$ 0--

Kas yra SavePlanetEarth (SPE)

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

Oficiali svetainė

SavePlanetEarth kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SavePlanetEarth (SPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SavePlanetEarth (SPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SavePlanetEarth prognozes.

Peržiūrėkite SavePlanetEarth kainos prognozę dabar!

SPE į vietos valiutas

SavePlanetEarth (SPE) Tokenomika

Supratimas apie SavePlanetEarth (SPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SavePlanetEarth (SPE)

Kiek SavePlanetEarth(SPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPE kaina USD valiuta yra 0.00792584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPE į USD kaina?
Dabartinė SPE kaina USD valiuta yra $ 0.00792584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SavePlanetEarth rinkos kapitalizacija?
SPE rinkos kapitalizacija yra $ 4.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPE apyvartoje?
SPE apyvartoje yra 589.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPE kaina?
SPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.14091USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPE kaina?
SPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00298054USD.
Kokia yra SPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPE yra --USD.
Ar SPE kaina šiais metais kils?
SPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SavePlanetEarth (SPE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8) Tipas Informacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

