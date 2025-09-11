SavePlanetEarth kaina (SPE)
-0.42%
-1.39%
-0.37%
-0.37%
SavePlanetEarth (SPE) realiojo laiko kaina yra $0.00792584. Per pastarąsias 24 valandas SPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00785467 iki aukščiausios $ 0.00811179 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPE kaina yra $ 0.14091, o žemiausia – $ 0.00298054.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPE per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SavePlanetEarth rinkos kapitalizacija yra $ 4.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPE apyvartoje yra 589.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 589507929.8179382. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.67M
Šiandienos SavePlanetEarth kainos pokytis į USD: $ -0.000112505641870186.
SavePlanetEarth 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003182082.
SavePlanetEarth 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015820896.
SavePlanetEarth 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000112505641870186
|-1.39%
|30 dienų
|$ -0.0003182082
|-4.01%
|60 dienų
|$ +0.0015820896
|+19.96%
|90 dienų
|$ 0
|--
Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.
