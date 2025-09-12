Daugiau apie YUKI

Samurai Cat logotipas

Samurai Cat kaina (YUKI)

Neįtraukta į sąrašą

1 YUKI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Samurai Cat (YUKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:51:02(UTC+8)

Samurai Cat (YUKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00075203
$ 0.00075203$ 0.00075203

$ 0.00000966
$ 0.00000966$ 0.00000966

--

--

-2.70%

-2.70%

Samurai Cat (YUKI) realiojo laiko kaina yra $0.00001668. Per pastarąsias 24 valandas YUKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YUKI kaina yra $ 0.00075203, o žemiausia – $ 0.00000966.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YUKI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -2.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Samurai Cat (YUKI) rinkos informacija

$ 16.68K
$ 16.68K$ 16.68K

--
----

$ 16.68K
$ 16.68K$ 16.68K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Samurai Cat rinkos kapitalizacija yra $ 16.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YUKI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.68K

Samurai Cat (YUKI) kainos istorija USD

Šiandienos Samurai Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Samurai Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000017767.
Samurai Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000038506.
Samurai Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000017767+10.65%
60 dienų$ +0.0000038506+23.09%
90 dienų$ 0--

Kas yra Samurai Cat (YUKI)

It’s a samurai, it’s a cat, it’s a samurai cat. Swords up!

Samurai Cat (YUKI) išteklius

Oficiali svetainė

Samurai Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Samurai Cat (YUKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Samurai Cat (YUKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Samurai Cat prognozes.

Peržiūrėkite Samurai Cat kainos prognozę dabar!

YUKI į vietos valiutas

Samurai Cat (YUKI) Tokenomika

Supratimas apie Samurai Cat (YUKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YUKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Samurai Cat (YUKI)

Kiek Samurai Cat(YUKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YUKI kaina USD valiuta yra 0.00001668USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YUKI į USD kaina?
Dabartinė YUKI kaina USD valiuta yra $ 0.00001668. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Samurai Cat rinkos kapitalizacija?
YUKI rinkos kapitalizacija yra $ 16.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YUKI apyvartoje?
YUKI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YUKI kaina?
YUKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00075203USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YUKI kaina?
YUKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000966USD.
Kokia yra YUKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YUKI yra --USD.
Ar YUKI kaina šiais metais kils?
YUKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YUKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.