SALUKI kaina (SALUKI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SALUKI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00032671
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SALUKI (SALUKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:33:09(UTC+8)

SALUKI (SALUKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.17%

+1.16%

-9.33%

-9.33%

SALUKI (SALUKI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SALUKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SALUKI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SALUKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SALUKI (SALUKI) rinkos informacija

$ 326.46K
--
$ 326.46K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė SALUKI rinkos kapitalizacija yra $ 326.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SALUKI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 326.46K

SALUKI (SALUKI) kainos istorija USD

Šiandienos SALUKI kainos pokytis į USD: $ 0.
SALUKI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SALUKI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SALUKI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.16%
30 dienų$ 0+1.12%
60 dienų$ 0+20.94%
90 dienų$ 0--

Kas yra SALUKI (SALUKI)

The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.

SALUKI (SALUKI) išteklius

Oficiali svetainė

SALUKI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SALUKI (SALUKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SALUKI (SALUKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SALUKI prognozes.

Peržiūrėkite SALUKI kainos prognozę dabar!

SALUKI į vietos valiutas

SALUKI (SALUKI) Tokenomika

Supratimas apie SALUKI (SALUKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SALUKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SALUKI (SALUKI)

Kiek SALUKI(SALUKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SALUKI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SALUKI į USD kaina?
Dabartinė SALUKI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SALUKI rinkos kapitalizacija?
SALUKI rinkos kapitalizacija yra $ 326.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SALUKI apyvartoje?
SALUKI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SALUKI kaina?
SALUKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SALUKI kaina?
SALUKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SALUKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SALUKI yra --USD.
Ar SALUKI kaina šiais metais kils?
SALUKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SALUKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SALUKI (SALUKI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.