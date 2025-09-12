SALUKI kaina (SALUKI)
SALUKI (SALUKI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SALUKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SALUKI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SALUKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SALUKI rinkos kapitalizacija yra $ 326.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SALUKI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 326.46K
Šiandienos SALUKI kainos pokytis į USD: $ 0.
SALUKI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SALUKI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SALUKI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.16%
|30 dienų
|$ 0
|+1.12%
|60 dienų
|$ 0
|+20.94%
|90 dienų
|$ 0
|--
The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.
