Saito kaina (SAITO)

1 SAITO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00377466
$0.00377466
-1.80%1D
Saito (SAITO) kainos grafikas realiu laiku
Saito (SAITO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00365374
$ 0.00365374
24 val. žemiausia
$ 0.00395329
$ 0.00395329
24 val. aukščiausia

$ 0.00365374
$ 0.00365374

$ 0.00395329
$ 0.00395329

$ 0.110352
$ 0.110352

$ 0.00147497
$ 0.00147497

-0.55%

-1.78%

-8.01%

-8.01%

Saito (SAITO) realiojo laiko kaina yra $0.00377556. Per pastarąsias 24 valandas SAITO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00365374 iki aukščiausios $ 0.00395329 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAITO kaina yra $ 0.110352, o žemiausia – $ 0.00147497.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAITO per pastarąją valandą pasikeitė -0.55%, per 24 valandas – -1.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Saito (SAITO) rinkos informacija

$ 11.32M
$ 11.32M

--
--

$ 11.32M
$ 11.32M

3.00B
3.00B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0

Dabartinė Saito rinkos kapitalizacija yra $ 11.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAITO apyvartoje yra 3.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.32M

Saito (SAITO) kainos istorija USD

Šiandienos Saito kainos pokytis į USD: $ 0.
Saito 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005832787.
Saito 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017572890.
Saito 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000984956631986387.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.78%
30 dienų$ -0.0005832787-15.44%
60 dienų$ +0.0017572890+46.54%
90 dienų$ +0.000984956631986387+35.30%

Kas yra Saito (SAITO)

Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura.

Saito (SAITO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Saito kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Saito (SAITO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Saito (SAITO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Saito prognozes.

Peržiūrėkite Saito kainos prognozę dabar!

SAITO į vietos valiutas

Saito (SAITO) Tokenomika

Supratimas apie Saito (SAITO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAITOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Saito (SAITO)

Kiek Saito(SAITO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAITO kaina USD valiuta yra 0.00377556USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAITO į USD kaina?
Dabartinė SAITO kaina USD valiuta yra $ 0.00377556. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Saito rinkos kapitalizacija?
SAITO rinkos kapitalizacija yra $ 11.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAITO apyvartoje?
SAITO apyvartoje yra 3.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAITO kaina?
SAITO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.110352USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAITO kaina?
SAITO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00147497USD.
Kokia yra SAITO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAITO yra --USD.
Ar SAITO kaina šiais metais kils?
SAITO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAITO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
