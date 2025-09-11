Daugiau apie MET

MET Kainos informacija

MET Baltoji knyga

MET Oficiali svetainė

MET Tokenomika

MET Kainų prognozė

MET Istorija

MET pirkimo vadovas

METvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MET Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MetYa logotipas

MetYa kaina(MET)

1 MET į USD – tiesioginė kaina:

$0.2454
$0.2454$0.2454
+0.28%1D
USD
MetYa (MET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:55(UTC+8)

MetYa (MET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2399
$ 0.2399$ 0.2399
24 val. žemiausia
$ 0.2503
$ 0.2503$ 0.2503
24 val. aukščiausia

$ 0.2399
$ 0.2399$ 0.2399

$ 0.2503
$ 0.2503$ 0.2503

$ 0.3026106966057054
$ 0.3026106966057054$ 0.3026106966057054

$ 0.06088509988318206
$ 0.06088509988318206$ 0.06088509988318206

+0.08%

+0.28%

+1.19%

+1.19%

MetYa (MET) realiojo laiko kaina yra $ 0.246. Per pastarąsias 24 valandas MET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2399 iki aukščiausios $ 0.2503 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MET kaina yra $ 0.3026106966057054, o žemiausia – $ 0.06088509988318206.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MET per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MetYa (MET) rinkos informacija

No.3305

--
----

$ 746.28K
$ 746.28K$ 746.28K

$ 246.00M
$ 246.00M$ 246.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė MetYa rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 746.28K. MET apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 246.00M

MetYa (MET) kainos istorija USD

Stebėkite MetYa kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000685+0.28%
30 dienų$ +0.0185+8.13%
60 dienų$ +0.0789+47.21%
90 dienų$ +0.206+515.00%
MetYa kainos pokytis šiandien

Šiandien MET užfiksuotas $ +0.000685 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MetYa 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0185 (+8.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MetYa 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MET rodiklis pasikeitė $ +0.0789 (+47.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MetYa 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.206 (+515.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MetYa (MET) pokyčius?

Peržiūrėkite MetYa kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MetYa (MET)

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

MetYa galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MetYa investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti METstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MetYa mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MetYa, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MetYa kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MetYa (MET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MetYa (MET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MetYa prognozes.

Peržiūrėkite MetYa kainos prognozę dabar!

MetYa (MET) Tokenomika

Supratimas apie MetYa (MET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MetYa (MET)

Ieškote, kaip nusipirkti MetYa? Viskas paprasta ir patogu! MetYa lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MET į vietos valiutas

1 MetYa(MET) į VND
6,473.49
1 MetYa(MET) į AUD
A$0.37146
1 MetYa(MET) į GBP
0.17958
1 MetYa(MET) į EUR
0.2091
1 MetYa(MET) į USD
$0.246
1 MetYa(MET) į MYR
RM1.03812
1 MetYa(MET) į TRY
10.15488
1 MetYa(MET) į JPY
¥36.162
1 MetYa(MET) į ARS
ARS$350.427
1 MetYa(MET) į RUB
20.787
1 MetYa(MET) į INR
21.67752
1 MetYa(MET) į IDR
Rp4,032.78624
1 MetYa(MET) į KRW
342.14172
1 MetYa(MET) į PHP
14.07366
1 MetYa(MET) į EGP
￡E.11.8326
1 MetYa(MET) į BRL
R$1.3284
1 MetYa(MET) į CAD
C$0.33948
1 MetYa(MET) į BDT
29.9628
1 MetYa(MET) į NGN
371.03934
1 MetYa(MET) į COP
$964.70376
1 MetYa(MET) į ZAR
R.4.30254
1 MetYa(MET) į UAH
10.15488
1 MetYa(MET) į VES
Bs38.376
1 MetYa(MET) į CLP
$236.406
1 MetYa(MET) į PKR
Rs69.86646
1 MetYa(MET) į KZT
132.61368
1 MetYa(MET) į THB
฿7.82034
1 MetYa(MET) į TWD
NT$7.4661
1 MetYa(MET) į AED
د.إ0.90282
1 MetYa(MET) į CHF
Fr0.19434
1 MetYa(MET) į HKD
HK$1.91388
1 MetYa(MET) į AMD
֏93.99906
1 MetYa(MET) į MAD
.د.م2.22138
1 MetYa(MET) į MXN
$4.57314
1 MetYa(MET) į SAR
ريال0.9225
1 MetYa(MET) į PLN
0.89544
1 MetYa(MET) į RON
лв1.06518
1 MetYa(MET) į SEK
kr2.3001
1 MetYa(MET) į BGN
лв0.41082
1 MetYa(MET) į HUF
Ft82.66092
1 MetYa(MET) į CZK
5.13156
1 MetYa(MET) į KWD
د.ك0.07503
1 MetYa(MET) į ILS
0.81672
1 MetYa(MET) į AOA
Kz225.06786
1 MetYa(MET) į BHD
.د.ب0.092742
1 MetYa(MET) į BMD
$0.246
1 MetYa(MET) į DKK
kr1.56948
1 MetYa(MET) į HNL
L6.44766
1 MetYa(MET) į MUR
11.193
1 MetYa(MET) į NAD
$4.32468
1 MetYa(MET) į NOK
kr2.44278
1 MetYa(MET) į NZD
$0.41328
1 MetYa(MET) į PAB
B/.0.246
1 MetYa(MET) į PGK
K1.04304
1 MetYa(MET) į QAR
ر.ق0.89544
1 MetYa(MET) į RSD
дин.24.6369

MetYa išteklius

Išsamesnei MetYa analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MetYa svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MetYa

Kiek MetYa(MET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MET kaina USD valiuta yra 0.246USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MET į USD kaina?
Dabartinė MET kaina USD valiuta yra $ 0.246. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MetYa rinkos kapitalizacija?
MET rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MET apyvartoje?
MET apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MET kaina?
MET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3026106966057054USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MET kaina?
MET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06088509988318206USD.
Kokia yra MET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MET yra $ 746.28KUSD.
Ar MET kaina šiais metais kils?
MET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:55(UTC+8)

MetYa (MET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MET-į-USD skaičiuoklė

Suma

MET
MET
USD
USD

1 MET = 0.246 USD

Prekiauti MET

METUSDT
$0.2454
$0.2454$0.2454
+0.16%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis