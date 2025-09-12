Daugiau apie SAGIT

Sagittarius logotipas

Sagittarius kaina (SAGIT)

Neįtraukta į sąrašą

1 SAGIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00069655$0.00069655
-1.20%1D
Sagittarius (SAGIT) kainos grafikas realiu laiku
Sagittarius (SAGIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.34%

-0.59%

+7.35%

+7.35%

Sagittarius (SAGIT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SAGIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAGIT kaina yra $ 0.00784854, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAGIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sagittarius (SAGIT) rinkos informacija

$ 696.95K
$ 696.95K$ 696.95K

--
----

$ 696.95K
$ 696.95K$ 696.95K

999.62M
999.62M 999.62M

999,615,876.937387
999,615,876.937387 999,615,876.937387

Dabartinė Sagittarius rinkos kapitalizacija yra $ 696.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAGIT apyvartoje yra 999.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 999615876.937387. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 696.95K

Sagittarius (SAGIT) kainos istorija USD

Šiandienos Sagittarius kainos pokytis į USD: $ 0.
Sagittarius 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sagittarius 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sagittarius 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.59%
30 dienų$ 0-47.80%
60 dienų$ 0+16.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sagittarius (SAGIT)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius!

Sagittarius (SAGIT) išteklius

Oficiali svetainė

Sagittarius kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sagittarius (SAGIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sagittarius (SAGIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sagittarius prognozes.

Peržiūrėkite Sagittarius kainos prognozę dabar!

SAGIT į vietos valiutas

Sagittarius (SAGIT) Tokenomika

Supratimas apie Sagittarius (SAGIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAGITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sagittarius (SAGIT)

Kiek Sagittarius(SAGIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAGIT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAGIT į USD kaina?
Dabartinė SAGIT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sagittarius rinkos kapitalizacija?
SAGIT rinkos kapitalizacija yra $ 696.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAGIT apyvartoje?
SAGIT apyvartoje yra 999.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAGIT kaina?
SAGIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00784854USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAGIT kaina?
SAGIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SAGIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAGIT yra --USD.
Ar SAGIT kaina šiais metais kils?
SAGIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAGIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate.