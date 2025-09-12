Daugiau apie SAD

SadCat logotipas

SadCat kaina (SAD)

Neįtraukta į sąrašą

1 SAD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00022541
$0.00022541$0.00022541
+0.90%1D
USD
SadCat (SAD) kainos grafikas realiu laiku
SadCat (SAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01859897
$ 0.01859897$ 0.01859897

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

+0.97%

+10.22%

+10.22%

SadCat (SAD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAD kaina yra $ 0.01859897, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – +0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SadCat (SAD) rinkos informacija

$ 20.90K
$ 20.90K$ 20.90K

--
----

$ 22.28K
$ 22.28K$ 22.28K

93.11M
93.11M 93.11M

99,255,618.102089
99,255,618.102089 99,255,618.102089

Dabartinė SadCat rinkos kapitalizacija yra $ 20.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAD apyvartoje yra 93.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 99255618.102089. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.28K

SadCat (SAD) kainos istorija USD

Šiandienos SadCat kainos pokytis į USD: $ 0.
SadCat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SadCat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SadCat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.97%
30 dienų$ 0+2.19%
60 dienų$ 0-12.14%
90 dienų$ 0--

Kas yra SadCat (SAD)

SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SadCat (SAD) išteklius

Oficiali svetainė

SadCat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SadCat (SAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SadCat (SAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SadCat prognozes.

Peržiūrėkite SadCat kainos prognozę dabar!

SAD į vietos valiutas

SadCat (SAD) Tokenomika

Supratimas apie SadCat (SAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SadCat (SAD)

Kiek SadCat(SAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAD į USD kaina?
Dabartinė SAD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SadCat rinkos kapitalizacija?
SAD rinkos kapitalizacija yra $ 20.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAD apyvartoje?
SAD apyvartoje yra 93.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAD kaina?
SAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01859897USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAD kaina?
SAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAD yra --USD.
Ar SAD kaina šiais metais kils?
SAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
